Der Höhepunkt der Perseiden ist durch – so sahen die Sternschnuppen 2023 aus

Der Höhepunkt des Perseidenschwarms – oder die bekannteste Sternschnuppennacht des Jahres – ist Geschichte. In der Nacht vom Samstag, 12. August, auf Sonntag, 13. August konnte man bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde sehen.

Die Bedingungen bereiteten Astronominnen und Hobbyfotografen in diesem Jahr besonders grosse Freude: In weiten Teilen Europas bescherte uns das Hochdruckgebiet einen weitgehend wolkenfreien Himmel. Und: Im Gegensatz zum letzten Jahr störte der Mond kaum. Er ging nämlich erst gegen 3 Uhr nachts auf und schien dank seines Neumond-Stadiums zudem nicht sehr hell.

Perfekte Bedingungen also für perfekte Schnappschüsse. Wir haben einige davon zusammengetragen:

East Sussex, England

Heppenheim, Deutschland

Die Milchstrasse leuchtet über einem Windpark in der Nähe von Schleiden in der Eifel: Eine Aufnahme der Sternschnuppennacht in Heppenheim (Hessen). Bild: DPA

Norddeutschland

Golog, Tibet

Ein Meteor zieht während des Perseidenschauers am 13. August 2023 in der Autonomen Tibetischen Präfektur Golog in der Provinz Qinghai in China über den Himmel. Bild: imago

Deutschland

Dieses Bild, bei dem viele Fotoausschnitte aufeinandergelegt wurden, zeigt den sogenannten Radianten der Perseiden besonders gut: Sternschnuppenschauer haben ihren Namen vom Sternbild, in dem sie sich augenscheinlich befinden. Der Punkt am Nachthimmel, von dem aus ein Meteorschauer seinen Anfang zu nehmen scheint, nennt man Radiant. So liegt der Radiant für die Perseiden im Sternbild Perseus.

Neumünster, Schleswig-Holstein

«Ab 23 Uhr hatte sich der Himmel über weiten Teilen Schleswig-Holsteins aufgeklart und einen grandiosen Sternenhimmel gezeigt», schreibt die deutsche Nachrichtenagentur DPA. Bild: keystone

USA, Ostküste

Oregon, USA

Ein Meteor fliegt über den Himmel in der Nähe von Elkton im ländlichen Südwesten Oregons. Bild: imago

Tettnang, Baden-Württemberg

Deltebre, Spanien

Nordspanien

Antalya, Türkei

Bild: imago

Colorado, USA

Ojiya, Japan

Eine Sternschnuppe erhellt den Nachthimmel in Ojiya in der Präfektur Niigata, nordwestlich von Tokio, am 14. August 2023. Bild: imago

Nevada, USA

