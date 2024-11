Die Stadt Zürich darf weiterhin gendern – und das ist auch gut so, sagt die Wissenschaft

Zur Studie

Die Studie «Effects of the Generic Masculine and Its Alternatives in Germanophone Countries: A Multi-Lab Replication and Extension of Stahlberg, Sczesny, and Braun (2001)» wurde im Oktober 2024 im «International Review of Social Psychology» publiziert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden replizierten an ihren jeweiligen Universitäten ein Experiment aus dem Jahr 2001. Aus der Schweiz nahmen die Psychologinnen Fiorina Giuliani der Universität Zürich sowie Sabine Sczesny der Universität Bern teil.