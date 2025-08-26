freundlich13°
DE | FR
burger
Schweiz
Wissen

Lichtstreifen am Nachthimmel: Das ist die Erklärung

Rigi Lichtstreifen fuel dump 26. August 2025
Der Lichtstreifen war in mehreren Ländern, darunter auch die Schweiz, zu sehen.Bild: Webcam Rigi

Lichtstreifen am Nachthimmel liess Menschen rätseln – das steckt dahinter

Am Montagabend ist am Nachthimmel ein Lichtstreifen aufgetaucht. Auf Reddit fragen sich viele, was es mit dem Phänomen auf sich hat.
26.08.2025, 09:1326.08.2025, 09:17
Mehr «Schweiz»

Menschen aus ganz Europa rätseln über einen Lichtstreifen, der am Montagabend gegen 22.45 Uhr am Nachthimmel aufgetaucht ist. In Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, in der Slowakei und in der Schweiz war er zu sehen. Es wird diskutiert, ob es sich um Kondensstreifen handelt oder einmal mehr Elon Musks Starlink dahinter steckt.

Rigi Kaltbad Lichtstreifen 26. August 2025 fuel dump
Das Lichtphänomen von der Webcam Rigi Kaltbad aus gesehen.Bild: Webcam Rigi Kaltbad

Die Erklärung dürfte jedoch eine andere sein. Auch auf Reddit kommt rasch die Vermutung auf, dass der mysteriöse Lichtstreifen mit dem Start einer chinesischen Rakete zusammenhängt. Chang Zheng 8A, auch «Langer Marsch» genannt, wurde nämlich kurz zuvor gestartet.

Gemäss SRF könnte es sich deshalb um einen sogenannten «fuel dump» handeln. Das heisst, nachdem die chinesische Rakete die Umlaufbahn erreicht hatte, wurde überschüssiger Treibstoff abgelassen. Dies sei ein gängiges Manöver. Auch der US-Astrophysiker Jonathan McDowell erklärt auf X, dass es sich um einen «fuel dump» handelt.

Während das Gas in der dünnen Atmosphäre längere Zeit stabil blieb, wurde Sonnenlicht, das dort oben noch scheint, auf die Erde reflektiert. So sei der Lichtstreifen entstanden und mehrere Minuten sichtbar gewesen. (vro)

Mehr zum Thema:

7 Planeten auf einen Blick – dieses Himmelsspektakel siehst du nur einmal im Leben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ab Mitte August lohnt sich ein Blick zum Himmel – es sind gleich drei Himmelsspektakel zu erwarten 🌌 🌕
1 / 3
Ab Mitte August lohnt sich ein Blick zum Himmel – es sind gleich drei Himmelsspektakel zu erwarten 🌌 🌕
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mysteriöse Spirale am Schweizer Nachthimmel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
2
Das sagt Ghislaine Maxwell über Donald Trump, Bill Clinton und Prinz Andrew
3
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
4
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistkommentiert
1
Basels Kade in die Bundesliga +++ Liverpool denkt wegen Isak über Tauschhandel nach
2
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
3
«Was hat euch dazu gebracht noch ein zweites Kind zu wollen?»
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
5 Tote Journalisten bei Angriff auf Spital +++ Israel: Abzug aus Libanon möglich
2
Gaudu düpiert Tagesfavorit Pedersen +++ Ambri lange ohne Dotti und Grassi
3
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
4
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Ultra Deep Field: Webb-Teleskop zoomt tiefer denn je in einen ikonischen Himmelsbereich
Vor mehr als 20 Jahren nahm das Hubble-Teleskop das bis dahin tiefste Bild des Universums im sichtbaren Licht auf. Nun hat das James-Webb-Teleskop einen neuen Blick auf dieses Ultra Deep Field geworfen – mit faszinierenden Ergebnissen.
Im Jahr 2004 veröffentlichten die NASA und die Europäische Weltraumorganisation ESA das Hubble Ultra-Deep Field (HUDF) – zu diesem Zeitpunkt das «tiefste» Bild des Universums im Bereich des sichtbaren Lichts. Das Weltraumteleskop hatte dafür vom September 2003 bis zum Januar 2004 einen kleinen Teil des Nachthimmels gescannt. Das untersuchte Gebiet in der gut erforschten Himmelsregion im südlichen Sternbild Chemischer Ofen (Fornax) entsprach nur einem Vierzigmillionstel des gesamten Himmels – ungefähr die Fläche, die man durch das Nadelöhr einer Nähnadel sieht, die man an der ausgestreckten Hand gegen den Himmel hält. Müsste das Hubble-Teleskop den gesamten Himmel in dieser Auflösung beobachten, würde es eine Million Jahre dafür benötigen.
Zur Story