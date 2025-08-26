Der Lichtstreifen war in mehreren Ländern, darunter auch die Schweiz, zu sehen. Bild: Webcam Rigi

Lichtstreifen am Nachthimmel liess Menschen rätseln – das steckt dahinter

Am Montagabend ist am Nachthimmel ein Lichtstreifen aufgetaucht. Auf Reddit fragen sich viele, was es mit dem Phänomen auf sich hat.

Menschen aus ganz Europa rätseln über einen Lichtstreifen, der am Montagabend gegen 22.45 Uhr am Nachthimmel aufgetaucht ist. In Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, in der Slowakei und in der Schweiz war er zu sehen. Es wird diskutiert, ob es sich um Kondensstreifen handelt oder einmal mehr Elon Musks Starlink dahinter steckt.

Das Lichtphänomen von der Webcam Rigi Kaltbad aus gesehen. Bild: Webcam Rigi Kaltbad

Die Erklärung dürfte jedoch eine andere sein. Auch auf Reddit kommt rasch die Vermutung auf, dass der mysteriöse Lichtstreifen mit dem Start einer chinesischen Rakete zusammenhängt. Chang Zheng 8A, auch «Langer Marsch» genannt, wurde nämlich kurz zuvor gestartet.

Gemäss SRF könnte es sich deshalb um einen sogenannten «fuel dump» handeln. Das heisst, nachdem die chinesische Rakete die Umlaufbahn erreicht hatte, wurde überschüssiger Treibstoff abgelassen. Dies sei ein gängiges Manöver. Auch der US-Astrophysiker Jonathan McDowell erklärt auf X, dass es sich um einen «fuel dump» handelt.

Während das Gas in der dünnen Atmosphäre längere Zeit stabil blieb, wurde Sonnenlicht, das dort oben noch scheint, auf die Erde reflektiert. So sei der Lichtstreifen entstanden und mehrere Minuten sichtbar gewesen. (vro)