12 Leute erzählen, was ihre Tops und Flops diesen Hitzesommer waren

Der Hochsommer hat sich am Donnerstagabend blitzartig verabschiedet. Was bleibt ist die Erinnerung. Wir haben zwölf Leute gefragt, was ihnen fehlen wird und was sie gestört hat.

«In diesem Hitzesommer konnte ich endlich mal im Klöntalersee schwimmen gehen, ohne gleich zu erfrieren. Das war mein absolutes Highlight. Allgemein war es ein grandioser Sommer. Ich verbrachte noch nie so viel Zeit mit meinem Freunden am See.»

«Gestört hat mich nichts, ausser viellicht, dass das Bier an der Sonne …