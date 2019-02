Schweiz

Zürich

Autofahrerin prallt in Turbenthal drei Autos und einen Stein



Autofahrerin prallt in Turbenthal drei Autos und einen Stein

Eine Autofahrerin ist am Dienstagmittag in Turbenthal in drei Autos und einen Stein gekracht. Dabei zog sie sich mittelschwere Verletzungen zu. An den vier Autos entstand erheblicher Sachschaden. Wie es zu dem Selbstunfall kam, ist noch unklar.

Bild: Kapo Zh

Kurz vor 12 Uhr fuhr die 59-Jährige mit ihrem Auto auf der Wildbergstrasse Richtung Turbenthal, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Ausgangs einer starken Rechtskurve, zirka 50 Meter vor dem Bahnübergang, geriet sie aus bislang unbekannten Gründen rechts über den Fahrbahnrand auf einen Parkplatz.

Auf dem Parkplatz kollidierte ihr Auto mit drei abgestellten Personenwagen und kam schliesslich auf einem am Parkplatzrand stehenden grossen Stein zum Stillstand.

Die Frau zog sie sich mittelschwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch das Team eines Rettungswagens wurde sie in ein Spital gefahren.

Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. (aeg/sda)

Aktuelle Polizeibilder: Frontalkollision im Schneetreiben

Abonniere unseren Newsletter