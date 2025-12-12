wechselnd bewölkt
Velostation beim Bahnhof Stadelhofen: Platz für 800 Velos

Eroeffnung der Velostation Stadelhofen, am Freitag, 12. Dezember 2025 am Bahnhof Stadelhofen in Zuerich. Rund dreieinhalb Jahre nach Baubeginn ist die neue Velostation Stadelhofen fuer die Velofahrend ...
800 Velos können bei der neuen Velostation parkiert werden. Bild: KEYSTONE

Neue Velostation in Zürich bietet Platz für 800 Velos

12.12.2025, 13:0812.12.2025, 13:08

Die Stadt Zürich hat die neue Velostation beim Bahnhof Stadelhofen eröffnet. Sie bietet 800 Abstellplätze und einen direkten Durchgang zum Bahnhof.

Der Bau der Velostation dauerte rund 3,5 Jahre.
Der Bau der Velostation dauerte rund 3,5 Jahre. bild: keystone

«Mit der neuen Velostation Stadelhofen haben wir einen weiteren Meilenstein in der Veloförderung erreicht», wird Stadträtin Simone Brander (SP) in einer Mitteilung der Stadt Zürich vom Freitag zitiert.

Frederick Widl, Leiter Immobilien, Axa Schweiz, Stadtraetin Simone Brander, Vorsteherin Tiefbau- und Entsorgungsdepartement und Stadtrat Andre Odermatt, Versteher Hochbaudepartement, von links, posier ...
Frederick Widl (l), Leiter Immobilien, Axa Schweiz, Stadträtin Simone Brander, Vorsteherin Tiefbau- und Entsorgungsdepartement und Stadtrat Andre Odermatt (r).Bild: KEYSTONE

Die Eröffnung der Velostation unter dem «Haus zum Falken» erfolgt rund dreieinhalb Jahre nach Baubeginn. Die Realisierung erfolgte zusammen mit der Grundeigentümerin Axa. Der Neubau des «Haus zum Falken» von Architekt Santiago Calatrava fügt sich in das von ihm entworfene Bahnhofsensemble ein.

Die Velostation Stadelhofen ist die grösste in der Stadt Zürich ausserhalb des Hauptbahnhofs. Dort stehen in der Velostation Europaplatz 1600 sowie in der Velostation Stadttunnel 1240 Abstellplätze zur Verfügung. (sda)

Mehr aus der Velo-Welt:

Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
