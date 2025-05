Koffer auf Gepäckwagen stehen vor einem Flugzeug am Flughafen Zürich. Bild: keystone

Swissport startet Versuch mit Roboterfahrzeug am Flughafen Zürich

Der Flughafenlogistiker Swissport startet einen Pilotversuch mit autonomen Fahrzeugen am Flughafen Zürich. Zusammen mit dem britischen Unternehmen Aurrigo testet Swissport den Einsatz von Roboterfahrzeugen zur Abfertigung von Flugzeugen.

Die Initiative umfasse in einem ersten Schritt die Einführung einer digitalen Simulationsplattform sowie den Testeinsatz eines vollständig autonomen, elektrisch betriebenen Fahrzeugs, teilte Swissport am Mittwoch mit. In einer nächsten Phase sollen dann Live-Tests mit dem autonomen Fahrzeug von Aurrigo durchgeführt werden.

Das Fahrzeug mit dem Namen «Auto-DollyTug» verfüge über eine automatisierte Be- und Entladefunktion für die in der Luftfahrt eingesetzten Standard-Ladeeinheiten «Unit Load Devices» (ULD). Sollten die Test erfolgreich verlaufen, planen Swissport und Aurrigo den Einsatz auf weitere Flughäfen auszudehnen. (nib/sda)