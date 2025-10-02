wechselnd bewölkt
Blinde im Kanton Zürich können erstmals geheim abstimmen

Der seit Geburt blinde Informatiker Juerg Cathomas geht auf seinem Nachhauseweg am 9. Mai 2007 mit Hilfe des Langstocks (Blindenstock) im Bahnhof Bern zu seinem Zug. Cathomas ist Dipl. Ing. ETH und ar ...
Stimmberechtigte mit starken Sehbehinderungen oder Blindheit konnten ihre Stimmzettel bisher nicht selbständig ausfüllen.Bild: KEYSTONE

Im Kanton Zürich können Blinde erstmals geheim abstimmen

02.10.2025, 12:0602.10.2025, 12:06

Blinde und Sehbehinderte können bei der Volksabstimmung vom 30. November erstmals ohne fremde Hilfe abstimmen. Möglich macht dies eine Abstimmungsschablone des Bundes, die als erstes im Kanton Zürich getestet wird.

Stimmberechtigte mit starken Sehbehinderungen oder Blindheit konnten ihre Stimmzettel bisher nicht selbständig ausfüllen. Sie waren auf die Hilfe sehender Personen angewiesen.

Der Bund entwickelte nun eine taktile Kartonschablone mit Braille-Schrift, wie er am Donnerstag mitteilte. In diese Schablone werden Stimmzettel eingelegt, die dafür oben links abgeschnitten werden. In ausgestanzten Orientierungshilfen können die Sehbehinderten dann «Ja» oder «Nein» mit einem Stift nachfahren.

Während der Testphase gibt es die zugeschnittenen Stimmzettel ausschliesslich im Kanton Zürich und auch dort nur für die eidgenössischen Vorlagen. Im zweiten Halbjahr 2026 sollen die zugeschnittenen Stimmzettel und die Schablonen dann in allen Kantonen zur Verfügung stehen. (sda)

