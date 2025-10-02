wechselnd bewölkt
Schweiz-Coach Murat Yakin nominiert albanischen Nationalspieler

Luzern, Switzerland, August 03th 2025 Adrian Bajrami 4 FC Luzern controls the ball during the Brack Super League game between - FC Luzern and FC Z
Adrian Bajrami vom FC Luzern vollzieht einen Nationenwechsel.Bild: www.imago-images.de

Murat Yakin sorgt für Überraschung – albanischer Nati-Spieler wechselt zur Schweiz

Nach dem optimalen Start in die WM-Qualifikation setzt Nationaltrainer Murat Yakin auch für die nächsten zwei Spiele auf das bewährte Personal. Erstmals im Aufgebot stehen Luca Jaquez und Adrian Bajrami.
02.10.2025, 10:4202.10.2025, 11:06

Jetzt dreht Nationaltrainer Murat Yakin den Spiess um: Nach den Abgängen von Eman Kospo zu Bosnien und Herzegowina sowie Leon Avdullahu und Albian Hajdari zum Kosovo nominiert der 51-Jährige in Adrian Bajrami vom FC Luzern einen Spieler, der 2022 bereits in drei Freundschaftsspielen für Albanien zum Einsatz kam und ausserdem zwölf Spiele für dessen Nachwuchsnationalteams absolvierte. Erst am Mittwochabend habe die Schweiz gemäss Kommunikationschef Adrian Arnold die Freigabe der UEFA erhalten.

Bajrami habe klar den Wunsch geäussert, für die Schweiz zu spielen. «Sein Auftreten war klar, wir waren schnell überzeugt von ihm», erklärte Yakin. Der 23-Jährige sei wie der ein Jahr jüngere Jaquez als Ersatz für die Innenverteidigung vorgesehen, in der Manuel Akanji und Nico Elvedi gesetzt sind. Der in Luzern ausgebildete Jaquez kehrte beim VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende nach seinem Nasenbeinbruch in die Startaufstellung zurück und überzeugte beim 2:1-Sieg gegen Köln. Beide könnten in den WM-Quali-Spielen in Schweden und Slowenien ihre Nati-Debüts feiern.

Das Aufgebot für die Spiele in Schweden und Slowenien.
Das Aufgebot für die Spiele in Schweden und Slowenien.Bild: sfv

Nicht im Aufgebot stehen derweil Denis Zakaria und Michel Aebischer, die ebenso verletzt ausfallen wie Ardon Jashari und Zeki Amdouni, die bereits im September gefehlt haben.

Im Tor kehrt Yvon Mvogo zurück ins Kader, nachdem er den letzten Zusammenzug aufgrund von Vertragsverhandlungen mit Lorient verpasst hatte. Für ihn muss Luzerns Pascal Loretz weichen. Ausserdem ist Cedric Itten nach seinem Transfer von YB nach Düsseldorf wieder dabei, auch Djibril Sow und Andi Zeqiri erhalten wieder ein Aufgebot.

Zum Nationenwechsel von Hajdari, der in Zukunft für den Kosovo spielt, äusserte sich Yakin nur kurz: «Wir akzeptieren seine Entscheidung, können das nicht beeinflussen.» Dass es ein Fehler war, den 22-jährigen Innenverteidiger von Hoffenheim nicht in einem Pflichtspiel einzusetzen, obwohl Hajdari unter anderem im bedeutungslosen letzten Nations-League-Spiel gegen Spanien auf der Bank sass, verneinte Yakin: «Wir wollen nicht Spieler einsetzen, nur damit sie für uns spielen. Wir setzen aufs Leistungsprinzip.»

Er spielte schon für die Schweiz – Albian Hajdari wechselt zum Kosovo

Nach Bajrami könnte es in naher Zukunft einen Nationenwechsel eines weiteren Spielers zur Schweiz geben. Der in Lausanne geborene Spanier Cameron Puertas, der bei Werder Bremen unter Vertrag steht, würde gerne für die Nati spielen. Noch hat er aber keinen Schweizer Pass, die Gesuche seien gemäss Adrian Arnold bereits gestellt.

Bayern&#039;s Dayot Upamecano, left, and Bremen&#039;s Cameron Puertas vie for the ball during the Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Werder Bremen at the Allianz Arena in Munich, Germa ...
Auch Cameron Puertas sollte bald für die Schweiz spielberechtigt sein.Bild: keystone

Das Schweizer Nationalteam tritt nach den beiden klaren Heimsiegen im September gegen Kosovo (4:0) und Slowenien (3:0) nun zweimal auswärts an. Am 10. Oktober steht das vermeintliche Spitzenspiel gegen Schweden auf dem Programm. Während die Schweizer mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 7:0 vorgelegt haben, stehen die Schweden mit nur einem Zähler aus den ersten beiden Partien bereits unter Druck. Drei Tage später kommt es für die Schweizer zum zweiten Duell mit Slowenien.

Die nur sechs Runden dauernde WM-Qualifikation wird dann mit zwei weiteren Partien im November (Heimspiel gegen Schweden, Auswärtsspiel gegen Kosovo) zumindest vorläufig abgeschlossen. Der Erstplatzierte qualifiziert sich direkt für die Endrunde 2026 in Nordamerika, der Zweite geht ins Playoff. (nih/sda)

