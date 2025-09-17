Zürcher Stadtrat will Ausgaben für Synagogen-Schutz auf 2 Millionen verdoppeln

wechselnd bewölkt17°
Zürcher Stadtrat will Ausgaben für Synagogen-Schutz verdoppeln

ZUM THEMA SCHUTZ RELIGIOESER GEMEINSCHAFTEN AN DER WINTERSESSION, STELLEN WIR IHNEN AM DIENSTAG, 28. NOVEMBER 2017, FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - A surveillance camera at the synagogue Aguda ...
Zürcher Stadtrat will Schutz jüdischer Einrichtungen ab 2024 verdoppeln.Bild: KEYSTONE

17.09.2025, 13:2617.09.2025, 13:26

Der Zürcher Stadtrat will doppelt so viel Geld für den Schutz von jüdischen Einrichtungen ausgeben. Er beantragt dem Gemeinderat, die jährlichen Ausgaben dafür rückwirkend auf das Jahr 2024 von einer Million auf zwei Millionen zu erhöhen, wie er am Mittwoch mitteilte.

Seit der Eskalation des Nahost-Konflikts gibt es laut der Stadt Zürich vor allem bei der jüdischen Gemeinschaft ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. Gemäss Einschätzung des Nachrichtendienst des Bundes (NDB) ist das Risiko für extremistische oder terroristische Aktionen gestiegen.

Dies führt zu höheren Kosten für den Schutz von Personen und Einrichtungen, etwa Synagogen. Der Zürcher Stadtrat will den städtischen Beitrag deshalb von einer Million auf zwei verdoppeln, dies rückwirkend per 2024.

Auch der Kanton verdoppelte seine Beiträge bereits von einer Million auf zwei Millionen Franken. Zudem beteiligt sich auch der Bund an den Sicherheitskosten. Das Stadtparlament wird in einer der kommenden Sitzungen über den zusätzlichen Betrag entscheiden. (sda)

Mehr zum Thema:

Antisemitismus in der Schweiz steigt weiter an: Aus Angst verbergen viele ihre Identität
Themen
Islamwissenschaftler über Antisemitismus 2.0
1 / 12
Islamwissenschaftler über Antisemitismus 2.0
Pro-palästinensische Kundgebungen entsprechen dem Kalkül der Hamas und fördern einen Antisemitismus 2.0, wie ein renommierter Schweizer Islamwissenschaftler gegenüber SRF erklärt.
quelle: keystone / monirul alam
So erleben junge jüdische Schweizer Antisemitismus
Video: watson
