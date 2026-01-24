recht sonnig
Martin Zollinger: Ehemaliger ZKB-Bankrat stirbt mit 81 Jahren

24.01.2026, 12:1024.01.2026, 12:10

Der ehemalige Zürcher FDP-Kantonsrat Martin Zollinger ist am Mittwoch im Alter von 81 Jahren gestorben. Zollinger war von 1997 bis 2010 Vizepräsident des Bankrates der Zürcher Kantonalbank.

Martin Zollinger gehörte nebst dem Bankrat auch dem Stiftungs- und Verwaltungsrat des Technoparks sowie den Stiftungsräten des Zoos Zürich und der ETH Foundation an. Das schrieb die Zürcher Kantonalbank (ZKB) in Todesanzeigen, die am Samstag im «Tagesanzeiger» und in der «NZZ» erschienenen.

Der promovierte Jurist war vor seinem Engagement bei der ZKB Direktor der Zürcher Bank Julius Bär und politisierte von 1991 bis 1997 für die FDP im Zürcher Kantonsrat.

Unter Druck geriet Zollinger im Jahr 2001 als ZKB-Bankrat: Der Zürcher Kantonsrat empörte sich über hohe Bonus-Zahlungen an Mitglieder des Bankratspräsidiums.

Zollinger sei auf dem Weg zu einem Arztbesuch «völlig unerwartet heimgegangen», schrieb seine Familie in einer Todesanzeige. Er starb zwei Tage vor seinem 82. Geburtstag. (sda)

