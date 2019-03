Es gibt nicht zu viel Arbeit, es gibt nur eine falsche Herangehensweise. Ein bisschen Out-of-the-Box-Denken und schon ist die Arbeit im Nu erledigt, wie die folgenden Menschen beweisen.

Ein Zitat, dass Microsoft-Gründer Bill Gates zugeschrieben wird, soll der Rote Faden dieses Artikels sein:

«I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it.»

Bill Gates