Boomer gegen Gen-Z: Die lustigste Werbung des Jahres kommt aus Australien

«Australian Lamb» ist für australisches Lammfleisch etwa, was Schweizer Fleisch hierzulande ist. In ihrer neuen Werbung scheinen sie die Lösung für die Überwindung des Generationengrabens gefunden zu haben.

Hinter der wohl lustigsten Werbung des Jahres steckt «Meat and Livestock Australia», eine Firma, die für die Regulierung von Standards im Bereich Fleisch- und Viehwirtschaft in Australien zuständig ist. Sie beteiligen sich an den «Australian Lamb»-Kampagnen.

Die mehrminütige Werbung feierte am 7. Januar ihre Premiere. Das Video heisst «The Generation Gap» (der Generationengraben). «Australian Lamb» schreibt dazu:

«Es gibt eine unüberwindbare Kluft in Australien. Wird Lammfleisch die Generationen wieder zusammenbringen?»

Die Werbung zeigt ein Australien, wo die Generationen durch den «Generationengraben» getrennt sind, eine unüberwindbare Kluft, die Boomer, Gen X, Millennials und Gen Z voneinander trennt.

Durch die Isolation wurden bei jeder Generation die stereotypen Eigenschaften auf die Spitze getrieben. Boomer betonen ihre Errungenschaften, die Gen X wird nicht beachtet, die Millennials sind am Klettern und die Gen Z bingt ihre Serien. Die Situation scheint unlösbar, bis ein Lamm-Barbecue alle wieder vereint.

Graeme Yardy von «Meat and Livestock Australia» sagte zu AdNews:

«Dieses Jahr parodieren wir den Generationengraben. Wir denken, dass er unfaire Stereotype gegenüber den Generationen fördert. Wir wollen Australien daran erinnern, dass wir viel mehr gemeinsam haben, als uns trennt.»

