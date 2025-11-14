Auf die Tierbilder mit Gebrüll! Bild: reddit/watson

Cute News, everybody!

Wir sind uns einig, dass Freitag sowieso schon der beste aller Wochentage ist – aus wochenendlichen Gründen, versteht sich. Hier kommen nun noch wahnsinns-tolle Tierbilder on top. Das wird ein Fest, das versprechen wir euch.

Jetzt gehts lo-os! Hurra!

So sehr freuen wir uns, dich zu sehen!

Das Leben kann manchmal ganz schön angsteinflössend sein.

Bald ist wieder Guetzli-Saison!

(Busi hat gehulft!)

Manchmal ist alles Sache der Perspektive ...

Ein Indisches Riesengleithörnchen in der Luft.

Der Petaurista philippensis ist über weite Teile von Südostasien verbreitet.

Und so sieht es aus, wenn es nicht gerade herumgleitet:

Bild: wikipedia

Seine Kopf-Rumpf-Länge kann bis zu 55 Zentimeter betragen, dazu kommt der Schwanz von nochmals 55 bis 70 Zentimetern.

Was für ein gross(artig)er, fliegender Fladen!

Bild: Shutterstock

(Fladimir.)

Wir haben dafür herzige Eichhörnchen, aka Eichen.

Mit kleinem Picknick-Tisch sind sie sogar noch herziger.

Wie kann man nur so wunderschön sein?

Zunge der Woche? Zunge der Woche.

Tierische Freundschaften sind eh schon wundervoll. Aber zieht euch mal diese beiden rein!

CUTENESS OVERLOAD!!!!!!!!!!!!

Freunde für immer.

Das Orangefarbene dort ist nur ein Spielzeug. Erst sind wir etwas erschrocken.

Kennen wir. Zum Glück ist bald Wochenende!

Jemand: Guten Morgen, meine Liebe. Wie hat meine Prinzessin geschlafen?

Ich:



Das hingegen ist ein sehr, sehr gutes Gefühl ;-)

Wenn dir niemand glaubte, sich aber herausstellt, dass du recht hattest.

Das ist tatsächlich eine gute Frage.

Wenn Bären so gefährlich sein sollen, erklärt uns bitte das!

Hunde- und Katzenbesitzer können dieses Bild seeeehr gut nachempfinden.

Genug Material für flauschige Weihnachtsgeschenke hätten wir allemal ;-)

Ist hier noch frei?

Einmal strecken für zwischendurch.

Äusserst elegant!

Verneiget euch vor der Gottheit!

Nicht nur Hunde schämen sich, wenn einmal im Haus ein Malheur passiert:

Tschuldi.

Bild: instagram

Ooooh, wir wollen alle auch einen Unterstützungshund beim Zahni!

In diesem Sinne: ein wundervolles Wochenende allerseits!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!

Was sind die Cute News? Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

