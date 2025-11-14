meist klar
Cute News

Cute News: 23 coole Tierbilder – für die Extraportion Cuteness

Süsse und lustige Tierbilder für ein schönes Wochenende!
Auf die Tierbilder mit Gebrüll!Bild: reddit/watson
Cute News

23 coole Tierbilder – für die Extraportion freitägliche Cuteness

14.11.2025, 06:1414.11.2025, 06:14
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Cute News, everybody!

Wir sind uns einig, dass Freitag sowieso schon der beste aller Wochentage ist – aus wochenendlichen Gründen, versteht sich. Hier kommen nun noch wahnsinns-tolle Tierbilder on top. Das wird ein Fest, das versprechen wir euch.

Jetzt gehts lo-os! Hurra!

Cute News: Die lustigsten Tierbilder
Bild: imgur

So sehr freuen wir uns, dich zu sehen!

Das Leben kann manchmal ganz schön angsteinflössend sein.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Bald ist wieder Guetzli-Saison!

Cute News: süsse und lustige Tierbilder
Bild: instagram

(Busi hat gehulft!)

Manchmal ist alles Sache der Perspektive ...

Cute News: Indisches Riesenhörnchen
Bild: instagram

Ein Indisches Riesengleithörnchen in der Luft.

Der Petaurista philippensis ist über weite Teile von Südostasien verbreitet.

Und so sieht es aus, wenn es nicht gerade herumgleitet:

Cute News: Indisches Riesengleithörnchen
Bild: wikipedia

Seine Kopf-Rumpf-Länge kann bis zu 55 Zentimeter betragen, dazu kommt der Schwanz von nochmals 55 bis 70 Zentimetern.

Was für ein gross(artig)er, fliegender Fladen!

Cute News: Indisches Riesengleithörnchen
Bild: Shutterstock

(Fladimir.)

Wir haben dafür herzige Eichhörnchen, aka Eichen.

Cute News: Lustiges Eichhörnchen
Bild: reddit

Mit kleinem Picknick-Tisch sind sie sogar noch herziger.

Wie kann man nur so wunderschön sein?

Cute news Rindli
Bild: reddit

Zunge der Woche? Zunge der Woche.

Cute News Zunge der Woche
Bild: instagram

Tierische Freundschaften sind eh schon wundervoll. Aber zieht euch mal diese beiden rein!

Cute News: Hund und Waschbär sind beste Freunde
Bild: reddit
Cute News: Hund und Waschbär sind beste Freunde
Bild: reddit

CUTENESS OVERLOAD!!!!!!!!!!!!

Cute News: Hund und Waschbär sind beste Freunde
Bild: reddit

Freunde für immer.

Cute News: Hund und Waschbär sind beste Freunde
Bild: reddit

Das Orangefarbene dort ist nur ein Spielzeug. Erst sind wir etwas erschrocken.

Passend dazu: eine Slideshow über tierische Freundschaften

Unten geht's weiter ...

1 / 28
Tierische Freundschaften

Hier kommen ein paar Bilder fürs Herz. 🥰
quelle: reddit
Kennen wir. Zum Glück ist bald Wochenende!

Cute News: Lustige Tierbilder
Bild: instagram

Jemand: Guten Morgen, meine Liebe. Wie hat meine Prinzessin geschlafen?
Ich:

Das hingegen ist ein sehr, sehr gutes Gefühl ;-)

Cute News: Die lustigsten Tierbilder
Bild: instagram

Wenn dir niemand glaubte, sich aber herausstellt, dass du recht hattest.

Das ist tatsächlich eine gute Frage.

Cute News: Lustige und süsse Tierbilder
Bild: instagram

Wenn Bären so gefährlich sein sollen, erklärt uns bitte das!

Hunde- und Katzenbesitzer können dieses Bild seeeehr gut nachempfinden.

Cute News: süsse und lustige Tierbilder
Bild: instagram

Genug Material für flauschige Weihnachtsgeschenke hätten wir allemal ;-)

Ist hier noch frei?

Cute News: süsse und lustige Tierbilder
Bild: instagram

Einmal strecken für zwischendurch.

Cute news: Lustige Tierbilder mit Hund
Bild: instagram

Äusserst elegant!

Cute news: Lustige Tierbilder mit Hund
Bild: instagram

Verneiget euch vor der Gottheit!

Cute News: Lustige und süsse Tierbilder
Bild: instagram

Nicht nur Hunde schämen sich, wenn einmal im Haus ein Malheur passiert:

Lustige Tierbilder: Nur in den Cute News
Bild: instagram

Tschuldi.

Lustige Tierbilder: Nur in den Cute News
Bild: instagram

Ooooh, wir wollen alle auch einen Unterstützungshund beim Zahni!

Lustige und tolle Tierbilder
Bild: instagram

In diesem Sinne: ein wundervolles Wochenende allerseits!

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Cute News
Bild: instagram
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

Mehr Cute News:

Themen
Verrückte Naturbilder gehen einfach immer …
1 / 29
Verrückte Naturbilder gehen einfach immer …
Wenn es im Geschäft heisst: «4 zum Preis von 1.»
Das süsseste, was du heute sehen wirst – so lachen Füchse
Video: watson
