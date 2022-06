22 Memes, die Putins Zensurbehörde nicht aus dem Web löschen konnte

Wie auch immer der russische Überfall auf die Ukraine enden wird, den «Meme-Krieg» im Internet hat Putin längst verloren.

Olaf Scholz und Emmanuel Macron besuchten diese Woche Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Ausgerechnet jene Regierungschefs, die Russland bislang auffällig schonten und darauf bedacht sind, Putin eine «Demütigung» zu ersparen. Eine Steilvorlage also für das Internet, denn in besonders dunklen Zeiten hilft manchmal nur noch Humor.



bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

bild: @uamemesforces

(oli)