Seit einer Woche tobt die Schlacht! Das sind die besten Memes zu «Battlefield 6»

Lucas Zollinger

Seit etwas mehr als einer Woche ist «Battlefield 6» auf dem Markt. Das Spiel wurde weltweit von Hunderttausenden von Gamerinnen und Gamern sehnsüchtig erwartet – und dementsprechend voll waren die Server am 10. Oktober dann auch.

Bild: thunderdungeon.com

Entgegen einiger Befürchtungen blieb das ganz grosse Chaos beim Release aus. Und das trotz der Rekordmengen von Gamerinnen und Gamern, die zeitweise gleichzeitig eingeloggt waren. Die meisten konnten nach einer kurzen digitalen Warteschlange direkt loslegen.

Nun wütet die Schlacht bereits etwas mehr als eine Woche. Wir finden: Zeit für eine kurze Meme-Bestandsaufnahme!

Am Montag so …

Wikipedia-Artikel der Freundin: hier

Ich, während ich dieses Listicle verfasse

Die Mechaniker haben Spass mit ihrem Reparaturwerkzeug …

Cooles Kunstwerk! Würdest du dich jetzt um den Panzer kümmern, bitte?

Man kann damit auch philosophisch werden …

… oder dem Team klare Ansagen machen

Diese Sanis können es aber auch einfach nicht richtig machen

Ein Mann mit einer Mission

Kein Wunder, sind alle Mechaniker am «Zeichnen», wenn ihnen die Panzer davonfahren …

Dieser UI/UX-Designer verdient einen besonderen Platz in der Hölle

Bitte nicht, EA 🥲

«Battlefield 6» ist so immersiv!

Und diese Grafik!

An alle Mitinsassen: Es tut mir leid

Du hier?!

Mit diesem Team kann nichts schiefgehen

Bonus:

(Nein. Wir haben kein Mitleid mit «Call of Duty».)