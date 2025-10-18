recht sonnig
«Battlefield 6»: Die besten Memes eine Woche nach dem Game-Release

Die besten Memes zu Battlefield 6
«Battlefield» geht in die nächste Runde: So reagiert das Netz.Bild: reddit/watson

Seit einer Woche tobt die Schlacht! Das sind die besten Memes zu «Battlefield 6»

Lucas Zollinger
Seit etwas mehr als einer Woche ist «Battlefield 6» auf dem Markt. Das Spiel wurde weltweit von Hunderttausenden von Gamerinnen und Gamern sehnsüchtig erwartet – und dementsprechend voll waren die Server am 10. Oktober dann auch.

Battlefield 6 Meme
Bild: thunderdungeon.com

Entgegen einiger Befürchtungen blieb das ganz grosse Chaos beim Release aus. Und das trotz der Rekordmengen von Gamerinnen und Gamern, die zeitweise gleichzeitig eingeloggt waren. Die meisten konnten nach einer kurzen digitalen Warteschlange direkt loslegen.

Nun wütet die Schlacht bereits etwas mehr als eine Woche. Wir finden: Zeit für eine kurze Meme-Bestandsaufnahme!

Am Montag so …

Battlefield 6 Meme
Bild: X / @BF6Media

Wikipedia-Artikel der Freundin: hier

Battlefield 6 Meme
Bild: instagram / battlefield6media

Ich, während ich dieses Listicle verfasse

Battlefield 6 Meme
Bild: X / @BF6Media

Die Mechaniker haben Spass mit ihrem Reparaturwerkzeug …

Battlefield 6 Meme
Bild: X / @Battlefield6Hub

Cooles Kunstwerk! Würdest du dich jetzt um den Panzer kümmern, bitte?

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit / xKerfuffelz

Man kann damit auch philosophisch werden …

Battlefield 6 Meme
Bild: reddit / beningham94

… oder dem Team klare Ansagen machen

Battlefield 6 Meme
Bild: X / @BF6Media

Apropos 🥲

Battlefield 6 Meme
Bild: X /@BF6Media

Diese Sanis können es aber auch einfach nicht richtig machen

Battlefield 6 Meme
Bild: reddit / Storm7856

Ein Mann mit einer Mission

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram / battlefield6media

Kein Wunder, sind alle Mechaniker am «Zeichnen», wenn ihnen die Panzer davonfahren …

Dieser UI/UX-Designer verdient einen besonderen Platz in der Hölle

Battlefield 6 Meme
Bild: X / @BF6Media

Bitte nicht, EA 🥲

Battlefield 6 Meme
Bild: thunderdungeon.com

«Battlefield 6» ist so immersiv!

Battlefield 6 Meme
Bild: X / Nik_Von_Doom

Und diese Grafik!

Battlefield 6 Meme
Bild: thunderdungeon.com
An alle Mitinsassen: Es tut mir leid

Battlefield 6 Meme
Bild: reddit / yourplanett

Du hier?!

Battlefield 6 Meme
Bild: thunderdungeon.com/

Mit diesem Team kann nichts schiefgehen

Battlefield 6 Meme
Bild: X / @dingleberry2786

Bonus:

Och, armes «Black Ops 7» …

Battlefield 6 Meme
Bild: X / @rippal_

(Nein. Wir haben kein Mitleid mit «Call of Duty».)

«Battlefield 6» im Test: Multiplayer begeistert, aber ein Punkt enttäuscht
