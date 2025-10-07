Yay, Fails! Bild: instagram/watson

Fail-Dienstag

Gönn' dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Welch wundervoller Tag, um Fails zu schauen! Nach einem Special in der vergangenen Wochen geht es heute munter mit deinem gewohnten Lieblings-Programm weiter (danke übrigens für deine Treue, wir schätzen sie sehr!).

Genug geschleimt! Ab dafür!

Aufwachen, es ist Zeit für Fails!

Karma, bist du besoffen?

Nur noch schnell ein lässiges Video fürs Internetz machen ...

Das hat jetzt aber wirklich KEINER kommen sehen.

*Tipp!*

(Es geht ihr gut, es geht ihr gut.)

Es ist noch kein Meister Rocker vom Himmel gefallen.

Weil wir alle diese «Gender Reveal Partys» so sehr lieben.

Nicht.

Oh, ein Lifehack!

(Traurigster Fail der Woche.)

Du, wenn dein Boss fragt, ob du Zeit für Überstunden hast:

Nominiert für den Preis der «Mutter des Monats»:

Hatten wir heute schon einen Trick?

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann hängt sie da noch heute.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Schnäppchen der Woche:

Bild: instagram

Wie man Kinder schon beim Frühstück nachhaltig verstört:

Treppe aus der Hölle: Fussgelenke hassen diesen Trick.

Und passend dazu in der Slideshow: 25 völlig lächerliche Treppendesigns

Unten geht's weiter ...

1 / 27 25 völlig lächerliche Treppendesigns Wenn das Prädikat «War stets bemüht» eine Treppe wäre. (Bildquelle) quelle: imgur

Tattoo der Woche – Teil eins:

Tattoo der Woche – Teil zwei:

Oder ist es doch die «Frisur der Woche»?

Nicht sicher, ob Fail oder Trend:

Hab die Uhr flicken lassen, Boss!

Schlagzeile der Woche:

790'000-Franken-Gemälde ruiniert, nachdem gelangweilter Wachmann an seinem ersten Arbeitstag Augen auf gesichtslose Figuren malt

Nachzulesen hier (Daily Mail).

Oh, die ist aber auch nicht schlecht.

Ein Hellseher aus Arizona, der von einem Auto angefahren wurde, sagt, er habe es nicht kommen sehen

Ja, was denn nun?

Die Trikots der Brisbane Lions, die von weitem irgendwie ... anders aussehen.

Hab den Speisekarten-Halter designt und montiert, Boss!

Iss Kinder

Alt, aber Verpackungs-Chips:

Uuuuuuuuund ... (Ding-Dong!)

... tschüss.

Bonus-Win

Wir lachen nicht über Kinder – wir freuen uns mit ihnen! <3

Und nun machen wir uns gegenseitig noch etwas glücklicher und posten all unsere Fails und Wins in die Kommentare, ok? Hurra!

Vorher schauen wir natürlich zusammen im Archiv vorbei: