Spass

Leben

Kinder und Social Media: 9 Wege, das Kind darauf vorzubereiten



9 Wege, wie wir unsere Kinder auf die Grausamkeiten auf Social Media vorbereiten sollten

Die Sozialen Medien haben sich in unserem Alltag eingenistet. So sehr, dass wir manchmal Gefahr laufen, ihre Absurdität aktiv wahrzunehmen. Deshalb müssen wir unsere Kinder, die nächste Generation, unbedingt adäquat drauf vorbereiten.

Das erste, was vom Schlaf verklebte Augen vielerorts zu sehen bekommen, ist ein Feed der einen oder anderen Art. Sei es Instagram, Facebook, Whatsapp, Telegram, Snapchat, TikTok, Slangr, Tinder, Jodel oder was auch immer – Hauptsache die Morgenroutine wird up to date absolviert. Das hat zweifelsohne viele Vorteile.

Jedoch bringt es auch eine neue Herausforderung mit sich. Eine Dynamik, welche die Gesellschaft so tiefschürfend beeinflusst, will mit der nötigen Vorsicht an die Jüngsten unter uns herangetragen werden. Wir hätten da 9 Vorschläge.

Bild: shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

bild: watson / shutterstock

P.S.: Wie viele von euch, die die Einleitung gelesen haben, haben tatsächlich geooglet was «Slangr» ist? Keine Bange. Ist nix. Könnte es aber noch werden. Wer weiss.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

15 Kinderzeichnungen, die für alle Eltern peinlich wären World of Watson: Wenn Eltern mit ihren Kindern ehrlich wären Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter