So ungefähr sehen fröhliche Weihnachts-Partys mit den Arbeitskollegen aus. Bild: imgur

So wird deine diesjährige Weihnachtsparty mit der Firma (fantastisch)

9 Dos (und 1 Don't).

Jährlich grüsst – zumindest in den meisten Unternehmen der Schweiz – das Weihnachtsfest mit der Firma. Hier gibt es nun zur Einstimmung Bilder von anderen rauschenden Partys – mit dazu passenden Benimmregeln, die du selbstverständlich ignorieren darfst und wirst. Weil du selber gross bist und bestimmt immer genau weisst, was du tust.

Dos:

1. Sich über das von der Firma gesponserte Mahl erfreuen.

Irgendjemand hat sich schliesslich (wahrscheinlich) Mühe gegeben.

(Laut Reddit stammt dieser majestätische Schoggi-Brunnen tatsächlich von einer Firmen-Weihnachtsparty.)

2. Immer schön beim Spiele-Spielen mitmachen – und natürlich gewinnen!

Wir spielten Verstecken in unserem riesigen Veranstaltungsort und niemand konnte den letzten Kerl finden #Büropartyfail

3. Und immer schön über den tanzenden CEO freuen.

gif via tiktok

... vor allem, wenn sie (leider) gut darin sind.

4. Vor der Party oder danach: Das Büro der Arbeitskollegen dekorativ auf die bevorstehenden Festivitäten vorbereiten.

Die freuen sich!

«Die Weihnachtshütte für den ‹Wettbewerb um den am schönsten dekorierten Arbeitsplatz› bei meinem Kumpel in der Firma», schreibt ein Reddit-User.

5. Für Bilder wie diese posieren, während diejenige Person, die dir die Lohnerhöhung geben wollte, noch im Raum ist.

Zugegebenermassen ein Klassiker im Netz. Bild: imgur

6. Für die Nicht-so-Mutigen: Bilder von besoffenen Arbeitsgspänli befiltert ins Netz stellen.

Wie hier: Zensiert mit Nicolas Cages.

Bild: reddit

7. Beim «Ugly Christmas Sweater»-Wettbewerb mitmachen.

... und natürlich (wieder) gewinnen!

Optional: Sich mit dem Sweater automatisch den Montag-Morgen-Termin beim HR sichern.

Küss mich unter dem Mistelzweig

8. Gemeinsame Aktivitäten mit Arbeitskollegen sind wichtig.

Allerdings gibt es Grenzen.

(Sei die Person rechts im Bild.)

9. Und immer schön auf einen Abgang mit Stil achten.

... falls du es noch nach Hause schaffst.

...

Bonus: Don't

Und falls du nun am Ende des Bilderlisticles angekommen bist und immer noch der Meinung bist, dass deine Weihnachtsparty mit den Kollegen unterhaltsamer war oder wird, freuen wir uns, deine Geschichte in den Kommentaren zu lesen.

