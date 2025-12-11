bedeckt
DE | FR
burger
Spass
Lifestyle

So wird deine diesjährige Weihnachtsparty mit der Firma (fantastisch)

Lustige Weihnachtsparty mit der Firma
So ungefähr sehen fröhliche Weihnachts-Partys mit den Arbeitskollegen aus.Bild: imgur

So wird deine diesjährige Weihnachtsparty mit der Firma (fantastisch)

9 Dos (und 1 Don't).
11.12.2025, 04:4311.12.2025, 04:43

Jährlich grüsst – zumindest in den meisten Unternehmen der Schweiz – das Weihnachtsfest mit der Firma. Hier gibt es nun zur Einstimmung Bilder von anderen rauschenden Partys – mit dazu passenden Benimmregeln, die du selbstverständlich ignorieren darfst und wirst. Weil du selber gross bist und bestimmt immer genau weisst, was du tust.

Dos:

1. Sich über das von der Firma gesponserte Mahl erfreuen.

Die lustigsten Bilder von Weihnachtsessen mit der Firma
Hihi. Penis.Bild: reddit

Irgendjemand hat sich schliesslich (wahrscheinlich) Mühe gegeben.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: reddit

(Laut Reddit stammt dieser majestätische Schoggi-Brunnen tatsächlich von einer Firmen-Weihnachtsparty.)

2. Immer schön beim Spiele-Spielen mitmachen – und natürlich gewinnen!

Lustige Firmen Weihnachtsessen
Bild: x

Wir spielten Verstecken in unserem riesigen Veranstaltungsort und niemand konnte den letzten Kerl finden #Büropartyfail

3. Und immer schön über den tanzenden CEO freuen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif via tiktok

... vor allem, wenn sie (leider) gut darin sind.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: tiktok

4. Vor der Party oder danach: Das Büro der Arbeitskollegen dekorativ auf die bevorstehenden Festivitäten vorbereiten.

Weihnachtsessen mit FIrma
Bild: reddit

Die freuen sich!

Lustige Weihnachtspartys Firma
Bild: reddit

«Die Weihnachtshütte für den ‹Wettbewerb um den am schönsten dekorierten Arbeitsplatz› bei meinem Kumpel in der Firma», schreibt ein Reddit-User.

5. Für Bilder wie diese posieren, während diejenige Person, die dir die Lohnerhöhung geben wollte, noch im Raum ist.

Weihnachtsessen mit der Firma im Büro
Zugegebenermassen ein Klassiker im Netz.Bild: imgur

6. Für die Nicht-so-Mutigen: Bilder von besoffenen Arbeitsgspänli befiltert ins Netz stellen.

Weihnachten mit der Firma
Bild: reddit

Wie hier: Zensiert mit Nicolas Cages.

Weihnachten mit der Firma
Bild: reddit

7. Beim «Ugly Christmas Sweater»-Wettbewerb mitmachen.

Bild
bild: reddit

... und natürlich (wieder) gewinnen!

Weihnachtsessen mit der Firma
Bild: reddit

Optional: Sich mit dem Sweater automatisch den Montag-Morgen-Termin beim HR sichern.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Küss mich unter dem Mistelzweig

Apropos hässliche Weihnachts-Pullover: Hier gibt's die passende Beratung

8. Gemeinsame Aktivitäten mit Arbeitskollegen sind wichtig.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: tiktok

Allerdings gibt es Grenzen.

Weihnachtsfeier in der Firma
Bild: reddit

(Sei die Person rechts im Bild.)

9. Und immer schön auf einen Abgang mit Stil achten.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

... falls du es noch nach Hause schaffst.

Fail: Weihnachtsessen mit der Firm
Bild: imgur

...

Weihnachtsparty mit der Firma
bild: reddit

Bonus: Don't

Surprise
Bild: reddit

Und falls du nun am Ende des Bilderlisticles angekommen bist und immer noch der Meinung bist, dass deine Weihnachtsparty mit den Kollegen unterhaltsamer war oder wird, freuen wir uns, deine Geschichte in den Kommentaren zu lesen.

Mehr lustige Weihnachten:

Wie dein Weihnachtsessen mit der Firma dieses Jahr (vermutlich) aussieht – in 15 Memes

(sim)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Hässliche Weihnachtsbäume – 0815 geht anders
1 / 53
Hässliche Weihnachtsbäume – 0815 geht anders

Und auch in diesem Labor wollen sie Weihnachtsstimmung aufkommen lassen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schenken an Weihnachten ist überflüssig – Knackeboul rantet über Päckli
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Hier, Fails! Spass für die ganze Familie und so
Wir sind ganz offiziell in der Weihnachtszeit angekommen. Neben Guetzli und Glühwein sollen dir aber auch die aktuell lustigsten Bilder und GIFs die letzten Wochen im Jahr 2025 versüssen.
Zur Story