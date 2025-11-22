Mit Trump geht's bachab – eine crazy Woche im Karikturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Und wie war deine Woche so? meme: Reddit

Was Trump wirklich meint, wenn er folgende Worte brabbelt: «Fake News» = Das ist wahr und ich hasse es.



«Niedriger IQ» = Ihre Intelligenz schüchtert mich ein.



«Hexenjagd» = Ich habe es getan und hoffte, dass niemand davon erfahren würde.



«Hoax» = Dies ist eine vernichtende Anklage gegen mich und meine illegalen Aktivitäten.



Dann die angebliche Kehrtwende bezüglich Epstein-Akten My editorial cartoon for Friday's Metro



[image or embed] — Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 20. November 2025 um 14:06 «Wie von Ihnen gewünscht, werden wir dafür sorgen, dass die ungeschwärzten Epstein-Akten veröffentlicht werden – wir haben nie gesagt, dass wir dies nicht tun würden.» –/– «Ihr werdet niemals die ungeschwärzten Epstein-Akten zu sehen bekommen.»

Wenn die Trump-Regierung die Akten tatsächlich freigibt meme: Reddit

Reddit hätte da auch noch einen Vorschlag KI-generiertes Bild / Reddit

Wie es vermutlich enden wird It was bound to happen. Donald Trump distances himself from Donald Trump.



[image or embed] — Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 17. November 2025 um 00:29 «Ich kenne Donald Trump nicht. – Ich habe ihn nie getroffen. – Vielleicht hat er mir Covfefe gebracht.»

Von einer Journalistin kritisch befragt, wurde Trump erneut vor laufender Kamera ausfällig Morten Morland @mortenmorland.bsky.social on #Trump #EpsteinTrumpFiles @thetimes – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 19. November 2025 um 22:33

Von wem der saudische Mörderprinz keine kritischen Fragen zu befürchten hatte "Warum tragen Sie keinen Anzug?": JD Vance attackiert Kronprinz bin Salman bei Besuch im Weißen Haus www.der-postillon.com/2025/11/vanc...



[image or embed] — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 20. November 2025 um 12:18

Derweil geht der Ausverkauf der US-Demokratie an die Meistbietenden munter weiter Affordability For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 17. November 2025 um 22:44 «Welche Teuerungskrise? Er ist der erschwinglichste Präsident aller Zeiten.»

Er zeichnet auch öfters für uns: Piero Mastalerz. Mit dieser Karikatur hat er den Deutschen Karikaturenpreis 2025 gewonnen. Wir gratulieren herzlich! #SpottSeiDank



[image or embed] — Humanistischer Pressedienst (@hpdticker.bsky.social) 21. November 2025 um 13:45

Bonus

Und niemals aufgeben 😅 This is Link. His ball suddenly went missing and then reappeared trapped under his bed. He called his brother Otto in for backup, knowing they'd need all three of their collective brain cells to get it back. 12/10 for both (IG: thegoldenbruvs)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 20. November 2025 um 00:22

