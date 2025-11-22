Mit Trump geht's bachab – eine crazy Woche im Karikturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Und wie war deine Woche so?
Der Sog wird immer stärker
#EpsteinFiles Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 18. November 2025 um 21:11
Alle Ablenkungsmanöver haben ihm nichts gebracht
@deadder.bsky.social) 19. November 2025 um 14:57
😅
Trump-Sprech erklärt
Was Trump wirklich meint, wenn er folgende Worte brabbelt:
«Niedriger IQ» = Ihre Intelligenz schüchtert mich ein.
«Hexenjagd» = Ich habe es getan und hoffte, dass niemand davon erfahren würde.
«Hoax» = Dies ist eine vernichtende Anklage gegen mich und meine illegalen Aktivitäten.
Dann die angebliche Kehrtwende bezüglich Epstein-Akten
My editorial cartoon for Friday's Metro— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 20. November 2025 um 14:06
Wenn die Trump-Regierung die Akten tatsächlich freigibt
Reddit hätte da auch noch einen Vorschlag
Wie es vermutlich enden wird
It was bound to happen. Donald Trump distances himself from Donald Trump.— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 17. November 2025 um 00:29
Dann hat Russland über seine US-Marionette seine «Friedens»-Bedingungen diktiert
@mluckovich.bsky.social) 20. November 2025 um 21:31
Und der reichste Demokratiefeind aus dem Nahen Osten besuchte das Weisse Haus
@jackohman.bsky.social) 19. November 2025 um 03:56
Jeder Diktator braucht eine (Knochensäge)
#trump #whitehouse #mbs #SaudiArabia #gop #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 18. November 2025 um 17:58
Was die ungleichen Herrscher vereint? Ihr Hass auf freie Medien, die kritisch über sie berichten
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 18. November 2025 um 23:44
Von einer Journalistin kritisch befragt, wurde Trump erneut vor laufender Kamera ausfällig
Morten Morland @mortenmorland.bsky.social on #Trump #EpsteinTrumpFiles @thetimes – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 19. November 2025 um 22:33
Oink oink
Trump calls female reporter "Piggy".— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 18. November 2025 um 23:39
Von wem der saudische Mörderprinz keine kritischen Fragen zu befürchten hatte
"Warum tragen Sie keinen Anzug?": JD Vance attackiert Kronprinz bin Salman bei Besuch im Weißen Haus www.der-postillon.com/2025/11/vanc...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 20. November 2025 um 12:18
Maybe it wasn’t really about Zelensky’s suit after all? 🤨— Jon Cooper (@joncooper-us.bsky.social) 20. November 2025 um 19:37
Derweil geht der Ausverkauf der US-Demokratie an die Meistbietenden munter weiter
Affordability For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 17. November 2025 um 22:44
Die MAGA-Anhänger üben sich in Realitätsverweigerung
MAGA lifting their veil like it was a nine-year-old’s jumper— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 15. November 2025 um 23:09
Quo vadis, Uncle Sam?
Er zeichnet auch öfters für uns: Piero Mastalerz. Mit dieser Karikatur hat er den Deutschen Karikaturenpreis 2025 gewonnen. Wir gratulieren herzlich! #SpottSeiDank— Humanistischer Pressedienst (@hpdticker.bsky.social) 21. November 2025 um 13:45
Bonus
Das hast du dir verdient!
Please don’t stop.. ☺️ #Animals #Pets #Wonderful— animals being cute (@animalsbeingcute.bsky.social) 25. Mai 2025 um 05:07
Und niemals aufgeben 😅
This is Link. His ball suddenly went missing and then reappeared trapped under his bed. He called his brother Otto in for backup, knowing they'd need all three of their collective brain cells to get it back. 12/10 for both (IG: thegoldenbruvs)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 20. November 2025 um 00:22
(dsc)