Spass
Digital

Die besten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Mit Trump geht's bachab – eine crazy Woche im Karikturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
22.11.2025, 01:4922.11.2025, 01:49

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche so?

Trump Meme
meme: Reddit

Der Sog wird immer stärker

#EpsteinFiles Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 18. November 2025 um 21:11

Alle Ablenkungsmanöver haben ihm nichts gebracht



[image or embed]

— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 19. November 2025 um 14:57

😅

Trump Epstein Meme
meme: Reddit

Trump-Sprech erklärt

Trump Meme
meme: Reddit

Was Trump wirklich meint, wenn er folgende Worte brabbelt:

«Fake News» = Das ist wahr und ich hasse es.

«Niedriger IQ» = Ihre Intelligenz schüchtert mich ein.

«Hexenjagd» = Ich habe es getan und hoffte, dass niemand davon erfahren würde.

«Hoax» = Dies ist eine vernichtende Anklage gegen mich und meine illegalen Aktivitäten.

Dann die angebliche Kehrtwende bezüglich Epstein-Akten

My editorial cartoon for Friday's Metro

[image or embed]

— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 20. November 2025 um 14:06
«Wie von Ihnen gewünscht, werden wir dafür sorgen, dass die ungeschwärzten Epstein-Akten veröffentlicht werden – wir haben nie gesagt, dass wir dies nicht tun würden.» –/– «Ihr werdet niemals die ungeschwärzten Epstein-Akten zu sehen bekommen.»

Wenn die Trump-Regierung die Akten tatsächlich freigibt

Epstein Trump Meme
meme: Reddit

Reddit hätte da auch noch einen Vorschlag

Epstein Trump Meme
KI-generiertes Bild / Reddit

Wie es vermutlich enden wird

It was bound to happen. Donald Trump distances himself from Donald Trump.

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 17. November 2025 um 00:29
«Ich kenne Donald Trump nicht. – Ich habe ihn nie getroffen. – Vielleicht hat er mir Covfefe gebracht.»

Dann hat Russland über seine US-Marionette seine «Friedens»-Bedingungen diktiert



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 20. November 2025 um 21:31

Und der reichste Demokratiefeind aus dem Nahen Osten besuchte das Weisse Haus



[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 19. November 2025 um 03:56
«Mister Knochensäge ...»

Jeder Diktator braucht eine (Knochensäge)

#trump #whitehouse #mbs #SaudiArabia #gop #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 18. November 2025 um 17:58

Was die ungleichen Herrscher vereint? Ihr Hass auf freie Medien, die kritisch über sie berichten

Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 18. November 2025 um 23:44

Von einer Journalistin kritisch befragt, wurde Trump erneut vor laufender Kamera ausfällig

Morten Morland @mortenmorland.bsky.social on #Trump #EpsteinTrumpFiles @thetimes – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 19. November 2025 um 22:33

Oink oink

Trump calls female reporter "Piggy".

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 18. November 2025 um 23:39

Von wem der saudische Mörderprinz keine kritischen Fragen zu befürchten hatte

"Warum tragen Sie keinen Anzug?": JD Vance attackiert Kronprinz bin Salman bei Besuch im Weißen Haus www.der-postillon.com/2025/11/vanc...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 20. November 2025 um 12:18

Maybe it wasn’t really about Zelensky’s suit after all? 🤨

[image or embed]

— Jon Cooper (@joncooper-us.bsky.social) 20. November 2025 um 19:37
«Vielleicht ging es doch nicht wirklich um Selenskyjs Anzug? 🤨»

Derweil geht der Ausverkauf der US-Demokratie an die Meistbietenden munter weiter

Affordability For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 17. November 2025 um 22:44
«Welche Teuerungskrise? Er ist der erschwinglichste Präsident aller Zeiten.»

Die MAGA-Anhänger üben sich in Realitätsverweigerung

MAGA lifting their veil like it was a nine-year-old’s jumper

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 15. November 2025 um 23:09

Quo vadis, Uncle Sam?

Screenshot «Entre-Temps»-Cover mit Trump-Karikatur (Nov. 2025).
Screenshot: bsky.app

Er zeichnet auch öfters für uns: Piero Mastalerz. Mit dieser Karikatur hat er den Deutschen Karikaturenpreis 2025 gewonnen. Wir gratulieren herzlich! #SpottSeiDank

[image or embed]

— Humanistischer Pressedienst (@hpdticker.bsky.social) 21. November 2025 um 13:45

Bonus

Das hast du dir verdient!​

Please don’t stop.. ☺️ #Animals #Pets #Wonderful

[image or embed]

— animals being cute (@animalsbeingcute.bsky.social) 25. Mai 2025 um 05:07

Und niemals aufgeben 😅

This is Link. His ball suddenly went missing and then reappeared trapped under his bed. He called his brother Otto in for backup, knowing they'd need all three of their collective brain cells to get it back. 12/10 for both (IG: thegoldenbruvs)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 20. November 2025 um 00:22

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Für Trump wird's eng – eine absolut verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick
Das freie Amerika freut sich – Trumps desaströse Woche im Karikaturen-Rückblick
