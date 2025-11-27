wechselnd bewölkt
Black Friday 2025: Die lustigsten Memes zu den Schnäppchen-Deals

Die lustigsten Memes zum Black Friday
Der Black Friday steht wieder vor der Tür.Bild: reddit/instagram

Diese 19 Memes bringen den Black Friday auf den Punkt

Heute im Angebot, 100% billig gar: witzige Memes zum Black Friday, bei denen du dich möglicherweise etwas ertappt fühlen könntest.
27.11.2025, 11:00

Wer die kommen Tagen sparen will, so versprechen es zumindest die Händler, muss zugreifen. Wenn da nur die nötige Geduld und das passende Kleingeld vorhanden wären. Hier kommt der Black Friday schon heute – zusammengefasst in 19 herrlichen Memes.

Wenn seit 8 Monaten dein Handy kaputt ist ...

Black Friday Memes
Bild: reddit

Ich, wie ich sehnlichst auf den Black Friday warte

Oder natürlich:

Lustige Black Friday Memes
Bild: instagram

Du, wie du alle Schnäppchen siehst, aber pleite bist.

Und immer schön ans Haustier denken, ja? Die haben schliesslich auch Wünsche

Black Friday Memes
Bild: instagram

Wie sieht der Black Friday eigentlich im Ausland aus?

Black Friday Memes
Bild: instagram

In Finnland haben wir auch Black Fridays.
Jeden Freitag von Oktober bis März

In der Schweiz sind wir wohl etwas dazwischen ...

Lustige Black Friday Memes
Bild: reddit

Okay, Bro.

Die lustigsten Black Friday Memes
Bild: instagram

Wenn dir jemand sagt, dass er jetzt zum Black Friday shoppen geht, dir aber noch Geld schuldet

Dieses Jahr kaufen wir nur, was wir dringend brauchen. Vielleicht.

Lustige Black Friday Memes
Bild: instagram

Vorbereitung ist alles.

Lustige Black Friday Memes
Bild: via boredpanda

Das meinten wir mit Vorbereitung.

Die lustigsten Memes zum Black Friday
Bild: instagram

Wann ist Black Friday?
Diesen Samstag, glaube ich​

Wie praktisch, dass wir drei Tage zuvor Lohn bekommen.

Die lustigsten Memes zum Black Friday
Bild: reddit

(Tschüss, Lohn.)

Oder anders ausgedrückt:

Lustige Black Friday Memes
Bild: instagram
Heute ist Zahltag! Hier kommen ein paar Memes zum Geld, das bald wieder weg ist

Das Black-Friday-Meme für «Star Wars»-Fans

Lustige Black Friday Memes
Bild: instagram

Ausser, dass niemand Jar Jar beim Essen dabei haben will. Wirklich niemand.

Manchmal braucht es etwas Selbstreflexion.

Lustige Black Friday Memes
Bild: via boredpanda

Ich: Der Black Friday ist eine gute Gelegenheit, um Geschenke für die Menschen zu kaufen, die ich liebe
Mein düsteres Ich: Du brauchst einen neuen Fernseher

Wir können dieses Verhalten natürlich keineswegs gutheissen.

Lustige Black Friday Memes
Bild: imgflip

Erste Regel am Black Friday: Es gibt keine Regeln

Ein Schelm, wer Böses denkt ...

Lustige Black Friday Memes
Bild: reddit

Wie auch immer: Seid bitte lieb zu den Angestellten!

Black Friday Memes
Bild: reddit

Der Black Friday vs. die Angestellten im Laden

... und zu den Kurier-Fahrer:innen.

Lustige Black Friday Memes
Bild: reddit

Aber natürlich kann auch das passieren:

Lustige Black Friday Memes
Bild: reddit

Ich, wie ich den vollen Preis für ein Produkt zahle, weil die einzigen Dinge, die ich wollte, am Black Friday nicht heruntergesetzt waren

Und falls du wirklich etwas bestellt haben solltest:

Lustige Black Friday Memes
Bild: reddit

Wie du darauf wartest, dass dein bestelltes Paket ankommt

Mehr lustiger Konsum:

Weil man nie genug Fernseher haben kann: der Black Friday in 13 verstörenden Szenen

(sim)

Der Kampf um das beste «Black Friday»-Schnäppchen
Video: watson
