Der Black Friday steht wieder vor der Tür. Bild: reddit/instagram

Diese 19 Memes bringen den Black Friday auf den Punkt

Heute im Angebot, 100% billig gar: witzige Memes zum Black Friday, bei denen du dich möglicherweise etwas ertappt fühlen könntest.

Mehr «Spass»

Wer die kommen Tagen sparen will, so versprechen es zumindest die Händler, muss zugreifen. Wenn da nur die nötige Geduld und das passende Kleingeld vorhanden wären. Hier kommt der Black Friday schon heute – zusammengefasst in 19 herrlichen Memes.

Wenn seit 8 Monaten dein Handy kaputt ist ...

Ich, wie ich sehnlichst auf den Black Friday warte

Oder natürlich:

Du, wie du alle Schnäppchen siehst, aber pleite bist.

Und immer schön ans Haustier denken, ja? Die haben schliesslich auch Wünsche

Wie sieht der Black Friday eigentlich im Ausland aus?

In Finnland haben wir auch Black Fridays.

Jeden Freitag von Oktober bis März

In der Schweiz sind wir wohl etwas dazwischen ...

Okay, Bro.

Wenn dir jemand sagt, dass er jetzt zum Black Friday shoppen geht, dir aber noch Geld schuldet

Dieses Jahr kaufen wir nur, was wir dringend brauchen. Vielleicht.

​

Vorbereitung ist alles.

Das meinten wir mit Vorbereitung.

Wann ist Black Friday?

Diesen Samstag, glaube ich​

Wie praktisch, dass wir drei Tage zuvor Lohn bekommen.

(Tschüss, Lohn.)

Oder anders ausgedrückt:

Das Black-Friday-Meme für «Star Wars»-Fans

Ausser, dass niemand Jar Jar beim Essen dabei haben will. Wirklich niemand.

Manchmal braucht es etwas Selbstreflexion.

Ich: Der Black Friday ist eine gute Gelegenheit, um Geschenke für die Menschen zu kaufen, die ich liebe

Mein düsteres Ich: Du brauchst einen neuen Fernseher



Wir können dieses Verhalten natürlich keineswegs gutheissen.

Erste Regel am Black Friday: Es gibt keine Regeln

Ein Schelm, wer Böses denkt ...

Wie auch immer: Seid bitte lieb zu den Angestellten!

Der Black Friday vs. die Angestellten im Laden

... und zu den Kurier-Fahrer:innen.

Aber natürlich kann auch das passieren:

Ich, wie ich den vollen Preis für ein Produkt zahle, weil die einzigen Dinge, die ich wollte, am Black Friday nicht heruntergesetzt waren

Und falls du wirklich etwas bestellt haben solltest:

​

Wie du darauf wartest, dass dein bestelltes Paket ankommt

Mehr lustiger Konsum:

(sim)