All I Want for Christmas ... sind diese grossartigen Mashups

Für alle, die Mariah Careys «All I Want for Christmas Is You» verdammt noch mal nicht mehr hören können: Hier kommen 17 zum Teil gehörig seltsame Mashups, um dir den Spass am Song wieder zurückzubringen ...

... angefangen mit dem wohl besten:

«All I Want for Christmas Is Rage»

Mariah meets Rage against the Machine. Hach! So festlich!

«Don't Stop Christmas Now»

Queen trifft Queen of Christmas!

«Twisted Mariah Sister»

Twisted Sister crashen kurzerhand Mariahs Song ... and they're not gonna take it!

«All I Want for Christmas Is to Bury a Friend»

Billie Eilish will wissen, was Mariah Carey sich zu Weihnachten wünscht, und sie ist schon ziemlich frustriert. (Ach ja – und wer genau hinhört, erkennt noch ein wenig Paul McCartney & Wings, sowie Samples aus der Rock-Oper «Phantom of the Paradise». Boah.)

«I Was Made for Christmas»

Oder sagen wir doch gleich «Kissmas», denn hier wird der Kiss-Hit «I was Made for Loving You» mit Mariahs Weihnachtssong gemorphed.

«All I Want for Christmas Is You to Crank That»

Soulja Boy – da kommt gleich Weihnachtsstimmung auf!

«All I Want for Christmas Is to Shake it Off»

Klar, dass Taylor Swift nicht fehlen durfte.

«All I Want for Christmas Is to Beat It»

Wacko Jacko hört sich hier wie Mickey Mouse an, Haha.

«For Whom the Christmas Bell Tolls»

Auch das geht: Mariah Metallica.

«All I Want for Christmas Is a Bonfire»

Childish Gambino verwandelt Weihnachten in ein wahres Pulverfass.

«All I Want for Creepmas Is You»

«Creepmas». Haha – jap, lustiges Wortspiel, Radiohead!

«All I Want for Christmas Is WAP»

Na ja, wer wünscht sich das schon nicht, liebe Cardi B und Megan Thee Stallion?

«All I Want for Christmas Is to Dance with Somebody»

Wow … die beiden Mega-Divas treffen in einem Song (unfreiwillig) aufeinander. Deftige Kost.

«All I Want for Christmas Is to Feel the Noize»

Cum On Feel the Noize … schrien Quiet Riot uns an, damals, im 1983. Und heuer gleich nochmals. Uff.

«All I Want for Christmas Is to Scream & Shout»

Dass unser aller Britney ab und an wirklich zum Schreien zumute war, ist nichts als verständlich. Niemand hat eine glückliche Weihnachtszeit mehr verdient als sie.

«All I Want for Christmas Is the Beautiful People»

Klar, Marilyn Manson will es hard & heavy, ... doch die aller-aller härteste Version von «All I Want for Christmas Is You »ist und bleibt das hier:

«All I Want for Christmas Is the Best Day Ever»



Bonus : So hätte sich «All I Want for Christmas» angehört, wenn er von den Beatles aufgenommen worden wäre.

(... von den Beatles mit leicht japanischem Akzent ... okay egal 🤭)