Cardi B wirft Schuh nach Nicki Minaj



Bild: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

Cardi B wirft Schuh nach Nicki Minaj – und kassiert eine dicke Beule

Dass sie einander nicht mögen, ist kein Geheimnis. Doch jetzt ist der Streit zwischen den US-Rapperinnen Cardi B und Nicki Minaj eskaliert: Als sich die beiden am Rande der New Yorker Fashion Week über den Weg liefen, kam es zu wüsten Szenen, die beinahe in eine handfeste Keilerei ausarteten.

Die 25-jährige Cardi B soll auf ihre zehn Jahre ältere Rivalin losgegangen sein, berichtet das US-Portal «TMZ». Sie habe Minaj wegen Lügen zur Rede stellen wollen, die diese angeblich über sie erzählt habe. Ein über Twitter verbreitetes Video zeigt, dass Bodyguards die beiden verfeindeten Rapperinnen nur mit Mühe auseinander halten konnten. Cardi B warf darauf einen ihrer Schuhe nach Minaj.

Kurz darauf verliess Cardi B die Veranstaltung – barfuss und mit einer beachtlichen Schwellung über dem linken Auge. Angeblich bekam sie beim Gerangel mit der Security den Ellenbogen eines Bodyguards von Minaj ins Gesicht.

Bild: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

Später ging Cardi B in einem Instagram-Post auf den Vorfall ein, wobei sie allerdings Nicki Minaj nicht namentlich erwähnte. Generell würden ihr Beleidigungen nichts ausmachen und sie lasse alles über sich ergehen, schrieb die Rapperin. Doch es gehe zu weit, wenn ihr Kind und ihre Qualitäten als Mutter schlecht gemacht würden. Das könne sie nicht auf sich sitzen lassen.

Bild: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

Cardi B hatte im Juni ihre erste Tochter zur Welt gebracht. Der Vater des Kindes ist ihr Ehemann und Rap-Kollege Offset.



(dhr)

Nicki Minaj für Roberto Cavalli

«Wenn du nicht aufhörst, mach ich dich kaputt!» Video: watson/Lya Saxer

