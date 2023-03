Der Saint Patrick’s Day in 21 lustigen Stockbildern

Die Geschichte zu dieser Story ist eigentlich ganz einfach. Wir haben uns in der Redaktion gefragt, ob wir etwas zum St. Patrick's Day machen wollen. Als wir uns genau damit beschäftigten, was an dem Tag so alles passiert, haben wir den Begriff auf unserer Stockfoto-Datenbank eingeben und schon war klar: Wir müssen euch die doofsten lustigsten Stockbilder zu Irlands Nationalfeiertag zeigen. Und hier sind sie.

(Als kleinen Bonus gibt’s unter dem Bild immer gleich auch die originale Stockbild-Beschreibung dazu.)

Bestimmt das Erste, woran du denkst, wenn du «St. Patrick's Day» hörst.

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Dattelhund-Wursthund mit glücklichem Klee einzeln auf schwarz-dunklem, dramatischem Hintergrund, selbstsüchtig.»

Weil Irland offensichtlich auch sexy kann.

Bildbeschreibung von Shutterstock: «St. Patrick's Day. Sexy Kerl mit einem Bier.»

Welch Spass für alle.

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Junge Freunde haben Spass bei der Feier des St. Patricks Day.»

Jemand sollte ihnen sagen, dass das Feuerwerk hinter ihnen ist.

«St. Patrick Tag Feuerwerk und Parade. Irische Partei. Gruppe von Freunden und Familie feiern St. Patrick Urlaub auf den Strassen von Dublin. Irland Fans feiern mit grünen Drinks und Kleeblatt.»

Weil wirklich niemand zu jung ist, um mitzufeiern.

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Familie zum St. Patrick's Day. Urlaub, Kultur und Tradition in Irland. Kinder tragen grünen Koboldmütze und Bart mit irischer Flagge und Kleeblatt. Kinder, die sich auf dem St. Patrick Party amüsieren.»

Für alle, die sich fragen, wie lange es den St. Patrick’s Day denn eigentlich schon gibt: anscheinend schon lange, sehr lange.

Bildbeschreibung von Shutterstock: «St. Patrick Tag lustige Dinosaurier mit Feierhüten mit Bier und Glück 4 Blatt Kleeblatt. Seltsame Wasserfarbe. Komisch komisches Dino-Set für Witz-keltisches Design.»

«Ein schöner Bart kann auch entzü...» Ach, lassen wir das.

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Erschüttert und glücklich. Froher heiliger Patricks Tag. Behaarter Mann mit breiten Augen feiert heiligen Patricks Tag. Hipster in Kobolderhut und Kostüm. Irischer Mann mit Bart, der grün trägt.»

Grünes Bier? Hoffentlich setzt sich das nie durch ... 🤮

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Zwei Freunde toasteln mit einer Brille grünes Bier in der Kneipe mit freiem Platz für Ihren Text. Schöner Hintergrund des Oktoberfestes und des St. Patrick's Day. feines Korn. Weicher Fokus. SCHLECHTER DOOF.»

Nope, auch Humpen machen es nicht besser.

Bildbeschreibung von Shutterstock: «St. Patrick's Day-Konzept: zwei Schlamm auf grünem Bier auf Holzhintergrund.»

Eine kotzende Katze? Warum nicht?

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Kitten macht Regenbogen mit dem Slogan St Patrick's Day.»

Oder besser zum Thema passend: einen kotzenden Kobold.

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Der lustige Cartoon Gnom spuckt Regenbogen mit Münzen nahtloses Muster. St Patrick's Day, Vektorgrafik.»

Das Beste an diesem Foto ist die Beschreibung der Stockfoto-Datenbank.

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Paprika.»

Weil Karies an Feiertagen keine Pause macht?! Oder was soll uns dieses Bild sagen?

Bildbeschreibung von Shutterstock: «St. Patrick Tag Zähne Familie einzeln. Lächelnder Zahn mit Gesichtern – Mama, Papa, Sohn, Tochter mit irischem Fotostand Requisiten Shamrock Klee, Münze. Zahnarztfamilie, Vektorgrafik-Cartoon-Illustration mit flachem Design.»

Du weisst noch nicht, was du trinken sollst?

Wir alle haben diesen einen Kollegen.🙄

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Saint Patrick's Day Party. Eine Gruppe von Freunden und der Barmann feiern. Glückliche Menschen trinken ein grünes Bier. Freunde sind junge Männer und Frauen. Menschen tragen grüne Hüte. Pub Interieur.»

Eine richtig gute Photoshop-Arbeit. Nicht.

Bildbeschreibung von Shutterstock: «St. Patricks Day Mops Welpe Hund mit grünen Kobold Hut und Pfeife, hält Kleeblatt, isoliert auf weissem Hintergrund.»

Auch der Paddy's Day wird moderner und hält locker mit der Jugend mit.

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Lustiger Cartoon macht den bekannten Dab-Move.»

Was er wohl gerade sieht?

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Bärtiger Mann in grünem Kostüm von St.Patriks und Brillen, der eine Tasse grünes Bier auf grauem Hintergrund hält.»

Fast schon Kunst. Aber nur fast.

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Ein bunter, heiliger Patrick-Tag Stiefel mit Regenbogen.»

Du wirst heute kein schlechteres und zusammenhangloseres Wortspiel lesen:

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Happy Saint Patrick's (patrex pun) Tag - lustiger handgezeichnete Doodle, Cartoon Dino. Gut für Poster- oder T-Shirt-Textilgrafik-Design. Vektorgrafik, handgezeichnet. Alles Gute zum Heiligen Patrick's Day!»

Und hier unser absoluter Favorit:

Bildbeschreibung von Shutterstock: «Eine graue Katze mit einem Hund trinkt grünes Bier. St. Patrick's Day. Weisser Hintergrund. Einzeln.»

... oder hier mit anderer Katze, dafür mit Vogel. Warum auch immer.

Bildbeschreibung von Shutterstock: Identisch wie oben, trotz Vogel. 🤷‍♂️🤷‍♀️

