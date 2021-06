Spass

Welcome to Germany – so denkt das Internet über unseren Nachbarn

Heute spielt zum ersten Mal unser grosser Nachbar an der EM. Der perfekte Zeitpunkt, um uns mit ihm zu beschäftigen.

Okay, wir kennen das Land und seine Bürger:innen ja eigentlich recht gut. Was uns aber mehr interessiert, ist das, was das Internet über Deutschland denkt. Welche Vorurteile gibt es und womit wird das Land in Verbindung gebracht. Schauen wir es uns mal an.

Die deutschen Biergärten sind weltbekannt.

Für Amerikaner be­wun­derns­wert: die Rettungsgasse.

Denn an Regeln muss sich jeder halten – auch Künstler.

Wo die Nachfrage ist, darf das Angebot nicht fehlen.

Deutsche Ingenieursarbeit.

Das scheint ein klischeehaftes Bild von Deutschen zu sein. Obwohl, der Strohhut fehlt ... 🤭

Das sagt man also über die deutschen Kinder.

Sind sie denn wirklich so penibel?

Chaos. Deutschland Style.

Den Deutschen wird ja vorgeworfen, dass sie beim Scrabble mit ihren langen Wörtern unzählige ‹Konstruktionsmöglichkeiten› haben.

Deutsches Scrabble.

Vielleicht ist es ja kein Vorurteil, sondern nur ein Witz. Vielleicht ist es aber auch nur Manuel Neuer.

«Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? ‹Einen. Wir sind effektiv und haben keinen Humor›.»

Das Bild der Humorlosen hält sich hartnäckig.

«Fun-Fact über Deutschland: Kein Spass in Deutschland. Geh zurück an die Arbeit!»

Von wegen «verstehen keinen Spass».

An dieser Ampel kannst du mit dem Gegenüber Pong spielen, um die Wartezeit zu überbrücken.

Was macht man aber, wenn das Spiel noch nicht zu Ende ist, die Ampel aber grün wird? 🤷‍♀️🤷‍♂️

Deutsche Ingenieursarbeit 2.

Die deutsch-holländische Freundschaft auf einem Bild. Zumindest auf den Fussball bezogen.

Und wer was ist dir sympathischer?

Das offizielle deutsche Symbol für Wi-Fi?

Die deutsche Sprache gilt als besonders schwierig zu erlernen.

«Ich will Deutsch lernen. / 555.»

Vielleicht auch, weil sie sich nicht von anderen Sprachen ableiten lässt.

Natürlich ist Deutschland auch für seine Süssigkeiten bekannt.

Ganz ehrlich, manche haben auch einfach nur ein veraltetes Bild von Deutschland.

Deutsche Ingenieursarbeit 3.

Auch etwas sehr populäres: FKK.

Das Oktoberfest gehört natürlich zu Deutschland wie das Amen in die Kirche

Und wie immer auf unseren Reisen, noch ein paar kitschig schöne Bilder:

Die Altstadt von Miltenberg in Bayern.

Die Berliner Skyline und die Spree.

Und der Kölner Dom.

Zum Schluss: Das Schloss Neuschwanstein in Bayern.

