27 Bilder, die es so vermutlich nur in Skandinavien zu sehen gibt



Ja, es ist wieder Winter und somit ist es kalt. Darum lasst uns für ein paar Minuten in eine Region reisen, in welcher es noch viel kälter ist als bei uns. Vielleicht hilft es uns, dass wir es zumindest gefühlt wieder etwas wärmer haben.

Die Reise geht in den hohen Norden, nach Skandinavien. Dazu zählen Norwegen und Schweden und eigentlich auch Dänemark. Es ist nicht ganz klar, nicht mal Wikipedia kennt die genaue Antwort. Aber egal, schauen wir uns an, was das Internet so an Bildern hergibt, wenn wir uns über Skandinavien informieren wollen.

Solche «Strassenverhältnisse» sind wir bei uns nicht gewohnt.

Eine etwas andere Poolparty.

Sie beweisen, dass sie auch über sich selber lachen können.

Es scheint, es kommt ein Gewitter auf.

Den Platz, den sie haben, nützen sie.

Wie es da wohl riecht? 😅

Die schönen Seiten an Corona.

«Erstaunlich. Aufgrund der fehlenden Verschmutzung durch die Covid-19-Sperren sind wilde Black-Metal-Bands zum ersten Mal seit den 90ern in die Wälder Skandinaviens zurückgekehrt. Wunderschön! »

Und tatsächlich:

Falls ihr euch fragt, woher eure IKEA-Möbel kommen. 😜

Schwestern? Nein, Skandinavierinnen.

Keine Waffe, sondern «Rüebli» für das Pferd. ✌

Die Temperaturunterschiede scheinen offensichtlich.

Es hat bestimmt einen tieferen Sinn.

Natürlich darf ein Wikingerschiff in der Sammlung hier nicht fehlen.

Bei uns sind die Klassiker Mayo und Ketchup.

Beeindruckende Natur führt zu beeindruckenden Fotos.

Sie sind uns einen Schritt voraus: ein Eis im Eis.

Okay, vielleicht sogar zwei Schritte: ein Lift für Velofahrer. bild: imgur

Zwei Orcas besuchen Surfer in Norwegen

Video: srf/Roberto Krone

Was einen da wohl erwartet?

Auch manche Kirchen sehen anders aus als bei uns.

Es sind sogenannte Stabkirchen.

Kein Wunder kommen so viele Metal Bands aus Skandinavien, wenn es dort sogar Metal Colleges gibt.

Die Segways sind gerüstet für den harten Winter.

Wie sieht das Internet weitere Länder?

Die Leute lassen sich gegenseitig ihren Freiraum. Hier beim Warten auf den Bus.

Fairerweise muss man sagen, sie haben auch genügend Platz dafür. 😁

Natürlich auch die Leute in der Stadt.

Ob Hide-the-Pain-Harold wohl weiss, dass er in Schweden auf einer Titelseite war?

So sieht vermutlich der Sommer in Skandinavien aus. 😉

(smi)

