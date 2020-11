Spass

Reisen

31 dekadente Dinge aus Dubai und Abu Dhabi



bild: shutterstock

Die Vereinigten Arabischen Emirate: 31 dekadente Bilder aus dem Mittleren Osten

Heute geht unsere Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Vorurteile gegenüber Städten wie Abu Dhabi oder Dubai sind ganz klar: Protz und Reichtum.

Und wie wir es schon so oft auf unseren Reisen getan haben, wollen wir nicht werten. Wir schauen uns einfach an, was für Bilder uns das Internet liefert.

Zuerst etwas zu der Entwicklung von Dubai:

Den neuen Aston Martin holst du nicht im Geschäft ab, du lässt ihn dir liefern.

Hier gibt es nichts Aussergewöhnliches zu sehen.

Wart ihr nicht auch alle stolz auf euer erstes eigenes Spielzeugauto?

Natürlich nicht nur in Abu Dhabi, aber natürlich in Abu Dhabi. 😅

Du kannst wählen zwischen uberX, UberBLACK oder UberCHOPPER. Letzteres bedeutet, dass dich ein Helikopter abholt.

Reiche Leute: Ein komplett mit Diamanten versetztes Auto?! Ouw, dann kaufe ich aber nur drei.

Der Dubai Miracle Garden.

Falls es diesen Schwamm wirklich gibt, dann bestimmt in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Bei uns spielen die Kinder auf dem Parkplatz mit Scootern und Skateboards.

Ein goldener Geldautomat? Nein, ein goldener Goldautomat.

Es ist ja nur ein Lamborghini.

Der lokale Souvenir-Shop.

In Dubai scheint alles etwas grösser zu sein, sogar die «Fische» im Hafen.

Da will sich jemand von den anderen abheben.

Damit du auch am Strand sein kannst, wenn du nicht am Strand sein kannst.

Für alle, die es gerne etwas spezieller mögen.

Ob es sich wohl um einen Pizzalieferanten handelt?

Das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen.

Parkplätze in Dubai. Oder doch in Gotham City?! 🤨

Bei solchen Autos auf den Strassen muss die Polizei natürlich mithalten können.

Ein Wochenendhäuschen, um dem Grossstadtlärm zu entfliehen.

Hier kann man wirklich von einem «Thron» reden.

Damit es zwischen den Scheichs keinen Streit gibt, wer vorne sitzen darf.

Prestige scheint wichtiger zu sein als Tierwohl ...

Lasst euch aber nicht blenden, vieles in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist mehr Schein als Sein.

Dubai im Nebel.

Dubai im Nebel bei Nacht.

Nur Nebel.

bild: shutterstock

Eine iranische Moschee in Bur Dubai.

Palm Islands in Dubai.

bild: shutterstock

Die Skyline von Abu Dhabi.

bild: shutterstock

(smi)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Noch weitere skurrile Dinge aus Dubai. Grossbrand in «Fackel-Turm»-Wolkenkratzer in Dubai Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter