Wie ich einen Regenschirm gerettet habe – und ihn nie wieder hergeben werde

Was passiert eigentlich mit all den Regenschirmen, die wir derzeit im ÖV, in Restaurants und Bars liegen lassen? Sie landen vielleicht in guten Händen. Meinen. Das ist die Geschichte meines liebsten Regenschirms.

Vor zehn Jahren kam ich ohne den schönen, handlichen und vor allem teuren Knirps nach Hause, den ich am Morgen mit in die Schule genommen hatte. Schon wieder. Da lupfte es meinen Eltern den Deckel.