Spass

Wissen

Quiz: So komisch sind unsere veralteten Masseinheiten



Veraltete Masseinheiten sind zum Schreien komisch – ob du wohl einen Punkt machst?

Wie wir draufkommen, ein Quiz über abstruse, weil veraltete Masseinheiten zu machen? Nun, das bedarf einer kurzen Geschichte über Freundschaft, Mut und Freude.

An einem frischen Januartag, es muss ein Donnerstag gewesen sein, stolperte ich unverhofft über eine publizistische Abschrift meines hochgeschätzten Kollegen Ralf Meile, welche der drängenden Frage nachging, welche Hose ich denn nun bin. (Falls du noch nicht weisst, welche Hose du bist, hier findest du es heraus.)

Eifrig erspielte ich mir mein Wunschresultat (das Adamskostüm), wobei ich über diese provokante Frage stolperte:

BilD: watson

Ich gratulierte Kollege Meile zur gelungenen Frage, ja, dem gelungenen Quiz, wie es sich unter aspirierenden Pulitzer-Journalisten nun mal gehört. Es folgte ein enthusiastischer, leidenschaftlicher Austausch über die Masseinheiten vergangener Tage. Ein Wikipedia-Artikel diente dabei als Diskussionsgrundlage – ein Artikel, wie er schöner nicht sein könnte. Ihr findet den Link dazu am Ende des Quiz. Nicht, dass ihr in die Versuchung der Schummelei geratet.

Meile Ralf unterstützte mich im Fortlauf der Zeit moralisch in meinem mutigen Unterfangen, diese Perle menschlicher Kultur an die breite Bevölkerung heranzutragen, auch wenn dies den Kilogramm- und Liter-Jüngern nicht gefallen würde. Doch die Freundschaft obsiegte, schlug die Furcht in die Flucht und ich setzte mich an die Tasten.

Was dabei rauskam, ist das mutmasslich wirrste Quiz, das du je spielen wirst. Dies auch, weil die Einheiten unter sich nicht einheitlich sind. Und weil es unter uns gesagt generell null Sinn ergibt. Nennen wir es also mutig, dass es dennoch das Licht der Publikation erblickt. Und verzaget nicht, liebe User, wenn ihr versagt. Hauptsache, ihr habt Freude daran. Etwas, das in der momentanen Zeit gesamtgesellschaftlich ohnehin ein Nischendasein zu fristen scheint.

Quiz 1. Veraltete Masseinheiten sind oft sehr spezifisch. Welches Gut kriegte man einst, wenn 1 Platteis bestellt wurde? Unsplash Unsplash 20 erlegte Marder Unsplash 56 Strohballen Unsplash 110 Fische Unsplash 4 Fass Saurer Most 2. Wer jetzt schon die Augen verdreht: Es wird nicht besser werden. Darum: Auf was bezieht sich denn die Masseinheit Jück? Unsplash Wiesenfläche Unsplash Garn Unsplash Brennholz Unsplash Wachs 3. Nun zu den einfacheren Fragen. Wie wir alle wissen, sind sowohl Kumpf, als auch Lögel Masseinheiten für das Volumen. Aber was ist grösser, 1 Lögel oder 1 Kumpf? Pixabay Kumpf Lögel 4. Wir merken: Mit Logik ist heute nichts zu gewinnen. Darum wollen wir als nächstes wissen, wie viel Stockfisch wir damals gekriegt hätten, wenn wir 1 Hundert bestellt hätten. wikimedia 257 124 89 100. Verarscht mich nicht. 5. Nun mal zu Längenmassen. Was war die Einheit für die Spannweite der Arme? Unsplash 1 Ulmer 1 Zeunfter 1 Gerkler 1 Klafter 6. 1 Stein ist nicht immer 1 Stein. Zumindest in der Pfalz nicht. Was entsprach denn 1 Stein in der Pfalz? Unsplash 1 Meter 1 Hektare 1 Liter 1 Stunde 7. Okay, okay, okay. Wieder ein wenig mehr Chancen. Dank 50:50. Und zwar: Was ist grösser, 1 Stübchen oder 1 Anker? Unsplash / watson Anker Stübchen 8. So, nun wollen wir wirklich auch noch etwas lernen. Wie schwer ist 1 Skrupel ungefähr? Shutterstock 525 Gramm 115,5 Gramm 15,75 Gramm 1,25 Gramm 9. Kurz und knackig: Welchem Zahlenwert entspricht 1 Halbstiege? Unsplash 10 50 100 500 10. Und auf welches Gut bezieht sich die Masseinheit Kufe? Unsplash Salz Unsplash Eisen Unsplash Hühner Unsplash Pelz 11. Wer jetzt noch mit dabei ist, hat Glück. Denn nun kommt mein Lieblingsmass. Was entspricht 1 Fuder? 4 Oxhoft oder 6 Ohm 2 Hakenhufe oder 30 Morgen 3 Bauernschock oder 12 Bauernmandel 12 Pfenninggewichten oder 24 Hellergewichten

Wer sich ebenfalls in veraltete Masseinheiten verliebt hat, findet hier noch mehr erstklassigen Stoff. Es ist der eingangs versprochene Wikipedia-Artikel, auf dem auch dieses Quiz basiert.

Und nun eine zufällige Zusammenstellung für seichte Unterhaltung:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die kuriosesten Skulpturen aus aller Welt «Im Turnunterricht mussten wir sogar BREAKDANCEN!» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter