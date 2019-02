Spass

Drogen

5 unglaubliche Ausbruchsversuche aus dem Gefängnis



5 Ausbruchsversuche, die so schlecht sind, dass sie (fast) geklappt haben

Der berüchtigte Drogenbaron Joaquín «El Chapo» Guzmán verbringt nach seiner Verurteilung den Rest seines Lebens hinter Gittern. Wenn er denn nicht wieder ausbricht.

El Chapo ist es bereits zweimal gelungen, aus einem Gefängnis auszubrechen. Einmal per Tunnel und einmal per Wäschewagen. Ja, Wäschewagen. Doch ein kriminelles Genie wie El Chapo wird nicht zweimal den selben Weg in die Freiheit suchen.

Darum ein inspirierender Blick zurück in die Geschichte, was weitere, unkonventionelle Ausbruchsmethoden wären.

Natürlich geht es da nicht um konventionelle Methoden, wie so was hier: Gif: youtube

Identitäre Flexibilität

Das ist Kenneth Chad Burnum: Bild: chattanoogan

Kenneth hat sich gedacht: «Nützt's nüüt, so schadt's nüüt!».

So wollte er ausbrechen:

Er gab sich selbstbewusst als einer seiner Mithäftlinge aus, dem soeben Freilassung auf Kaution zugesprochen wurde. So gab sich Kenneth Burnum beim Appell als Glenn Taylor aus, unterschrieb die Entlassungspapiere und wartete friedlich bis seiner Freilassung unter Dach und Fach war.

Dann kamen den zuständigen Marshalls aber Zweifel auf, die seine Hoffnung auf Freiheit letztlich im Keim erstickten.

Denn ... Bild: chattanoogan

Der Fluchtversuch in a nutshell: Gif: imgur

Seinen Fluchtversuch begründete er mit «being dumb». Probieren kann man's ja.

Per Post

Das ist Richard Lee McNair: Bild: wikimedia

Richard Lee hat sich gedacht: «Probiere chamers ja».

So ist er ausgebrochen:

Im Gefängnis arbeitete McNair als Postsack-Flicker. Er versteckte also in einem Haufen geflickter Postsäcke, welche eingeschweisst (er atmete durch eine von ihm gebaute Konstruktion mit Luftzufuhr) und in ein unbewachtes Lagerhaus gebracht wurden. Von dort aus ging seine Flucht ziemlich dreist zu Fuss auf dem Highway weiter.

Prompt wurde er in Gefängnistracht und ohne sich ausweisen zu können von einem Polizisten in Gefängnisnähe gestoppt, der ihm gar verrät, dass er auf der Suche nach einem flüchtenden Häftling sei. Was eine bombensichere Wieder-Verhaftung zu sein scheint, endet nach zehn Minuten Situationskomik damit, dass der Polizist McNair laufen lässt.

Ebenfalls gelaufen ist dabei die Dashboard-Kamera: Video: YouTube/wesawthat

Oder hier die Kurzversion der gnadenlosen Sicherheitsvorkehrungen: Bild: giphy

Der verurteilte Mörder wurde über ein Jahr später dennoch wieder verhaftet und verbüsst zweimal lebenslänglich in Florence, Colorado.

Per Fax

Das ist Timothy Rouse: Bild: Kool.corrections

Timothy Rouse hat sich eigentlich nichts gedacht. Seine Freunde haben sich aber gedacht: «Passt scho».

Wie er ausgebrochen ist:

Alles, was es brauchte, war ein Fax, gesendet aus einem Lebensmittelmarkt.

Der Fax ohne Kopfzeile, mit zahlreichen grammatikalischen und orthographischen Fehlern und dem Stempel des Lebensmittelmarkts drauf forderte im Namen des Obersten Gerichtshofs die sofortige Freilassung von Rouse – der nebenbei als «gefährlich» eingestuft war und unter enger Beobachtung stand.

Und so geschah es. Ohne Einwände. Kraft des Optimismus!

Erst 14 Tage später fiel der Fehler auf und Rouse wurde erneut geschnappt.

Sicherheitslevel des Gefängnisses: bild: imgur

Als Dreckwäsche

Wie Juan aussieht, wissen wir leider nicht.

Juan hat sich aber trotzdem gedacht: «I bims, 1 dreckige Wäsche».

Wie er ausbrechen wollte:

Juans Freundin, Maria Arjona Rivero, kam auf Besuch ins Gefängnis. Wie es sich für Verliebte gehört, wurde ihnen Privatsphäre zugestanden. Als Maria den Raum verlassen wollte, erschien den Beamten aber etwas faul.

Das ist übrigens die scheinheilige Maria nach dem Schäferstündchen: Bild: EPA

Der Koffer, benutzt um die Dreckwäsche ihres Mannes zuhause zu waschen, schien aber etwas gar voll und unruhig. Ebenfalls schien es so, als sei Maria für den Transport getragener Unterhosen ein wenig zu nervös.

Surprise, surprise! Bild: keystone

Der Versuch zusammengefasst: Bild: imgur

Hätte, hätte, Fahrradkette. Die Idee zählt aber dennoch.

Mit Geschlechterrollen spielen

Das ist Ronaldo Silva: Bild: blogdomarcial

Ronaldo Silva hat sich gedacht: «Die chegged das eh nöd».

Wie er ausgebrochen ist:

Der verurteilte Drogendealer Ronaldo sass seine Zeit in einem brasilianischen Gefängnis ab.

Doch aus Ronaldo wurde ... Bild: cracked

Und die durfte aus dem Gefängnis spazieren, ohne dass jemand verdacht geschöpft hätte. Dumm nur, dass die Dame später zufällig einem Polizisten aufgefallen ist. Und zwar, weil sie gemäss seiner Auffassung auffällig schlecht mit High-Heels zurecht kam.

Wie dort die Tür zum Hochsicherheitstrakt womöglich aussieht: Bild: imgur

Ronaldo wurde darauf überprüft und zurück ins Gefängnis gebracht. Scheiss High-Heels ...

Bonus Bei Tageslicht durch die Vordertür

Frank Abagnale ist ein Name der die Glocken läuten lässt. Zumindest bei Cinephilen.

Klicke aufs Bild, um zu sehen, wieso wahrscheinlich auch du weisst, wer Frank Abagnale ist: Bild: wikimedia / imdb

So brach er aus:

Abagnale schildert in seiner Autobiographie die wahrlich kuriose Art seines Ausbruchs.

Frank gelang es, das Wachpersonal zu glauben machen, dass er ein Undercover-Gefängnisinspektor ist – in der damaligen Zeit der Umstrukturierung und Optimierung des Strafvollzugs eine gängige Praxis. Er baute sein Image über Wochen sorgfältig auf. Als es einer Komplizin von aussen, die auf seine Anweisung hin FBI-Visitenkarten fälschte, gelang, diese zu ihm ins Gefängnis zu schmuggeln, kam der Plan ins Rollen.

Ein Telefon der Komplizin im April 1971, in dem er als FBI-Inspektor zu einer Besprechung ausserhalb der Gefängnismauern verlangt wurde, reichte. Er wies sich gelassen mit den Visitenkarten aus und spazierte bei Tageslicht durch den Vorderausgang aus dem Gefängnis.

Symbol-Gif der damaligen Sicherheitsvorkehrungen: Gif: giphy

Später wurde er jedoch erneut verhaftet, sass vier Jahre seiner Strafe ab und kam frühzeitig frei, weil er in der Folge das FBI in Betrugsfällen beriet.

Häftlinge restaurieren Kult-Spielsachen Video: srf/SDA SRF

«El Chapo»: Vom Drogenhändler zum depressiven Häftling

Abonniere unseren Newsletter