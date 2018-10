Die Toronto Maple Leafs sind gerade das aufregendste Hockey-Team des Planeten

Den Stanley Cup gewinnt man nicht im Oktober, schon klar. Aber die Toronto Maple Leafs sind furios in die neue Saison gestartet. Auston Matthews, John Tavares und Co. lassen die Fans des Klubs deshalb bereits träumen.

52 Jahre wird es im Frühling her sein, seit die Toronto Maple Leafs zum letzten Mal den Stanley Cup in die Höhe stemmen durften. Eine ewig lange Zeit des Wartens für die Anhänger eines der populärsten Eishockey-Klubs der Welt. Zumal seither gerade mal ein einziger Division-Titel hinzukam und das ist auch schon ewig her, nämlich im Jahr 2000.

Wird 2019 alles anders werden? Die Maple Leafs begeistern und haben so viele Punkte wie kein anderes Team der Liga auf dem Konto. Das 5:3 gegen die Detroit …