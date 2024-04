Endlich Meister – fünf Runden vor Schluss gewinnt Leverkusen den ersten Bundesliga-Meistertitel der Klubgeschichte. Bild: DPA

Leverkusen auf Rekordjagd – darum geht es für Xhaka und Co. jetzt noch

Es ist geschafft. Am vergangenen Wochenende schoss sich Bayer Leverkusen mit Granit Xhaka zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte – ein Erfolg, den sich das Team um Xabi Alonso in den kommenden Wochen noch zusätzlich vergolden könnte.

Katja Burgherr

Fünf Runden vor Saisonende hat Bayer Leverkusen den Meistertitel in der Bundesliga bereits auf sicher. Elf Saisons brauchte es, bis es einem Team gelang, die schier unüberwindbare Dominanz des FC Bayern München zu durchbrechen. Und im Gegensatz zur vergangenen Saison, in der Dortmund auf den letzten Metern vor dem Ziel noch strauchelte und der Meister trotz engem Rennen am Schluss doch wieder Bayern München hiess, entthront Leverkusen den Rekordmeister nun mit einer Dominanz, die man sich sonst eigentlich eben nur vom «Stern des Südens» gewohnt ist.

Obwohl die Werkself mit Nati-Captain Granit Xhaka schon fünf Runden vor Schluss als Meister feststeht, haben die Spieler um Trainer Xabi Alonso allen Grund, noch bis zum Schluss Vollgas zu geben – denn das Team hat noch einige Rekorde vor Augen.

Längste Serie der Ungeschlagenheit

In 29 gespielten Partien ging Bayer Leverkusen in der laufenden Bundesliga-Saison nie als Verlierer vom Platz. Und nicht nur das: Über alle Pflichtspiel-Wettbewerbe hinweg – also Europa League, Cup und Meisterschaft – konnte die Werkself bisher 43 Spiele ohne Niederlage aneinanderreihen. Ein Wert, der seinesgleichen sucht.

Bis anhin war in der Bundesliga in Sachen Ungeschlagenheit über alle Pflichtspiele hinweg Bayern München das Mass aller Dinge. Zwischen September 2019 und September 2020 blieben die Bayern wettbewerbsübergreifend 32 Spiele* in Folge ungeschlagen – ein Wert, der von Leverkusen nun deutlich übertroffen wurde.

*Zwischen Oktober 2012 und April 2014 blieben die Bayern gar in 53 Bundesliga-Partien in Serie ungeschlagen – in der Champions League musste der Rekordmeister im selben Zeitraum jedoch die eine oder andere Niederlage einstecken.

Leverkusen rüttelt auch am europaweiten Rekord. In der Saison 2011/12 ging Juventus Turin in 43 Spielen nie als Verlierer vom Platz. Leverkusen könnte diese Marke bereits am Donnerstag mit einem Unentschieden oder einem Sieg in der Europa League gegen West Ham United überbieten.

Makellos zum Meistertitel

Reisst die Wahnsinns-Serie von «Neverlusen» auch in den letzten fünf Meisterschaftsspielen nicht, winkt ein weiterer Rekord: In der Bundesliga ist es bisher noch nie einem Team gelungen, in einer ganzen Saison ungeschlagen zu bleiben. Bayern München wäre das Kunststück in der Saison 2012/13 beinahe gelungen – das einzige Team, das die Münchner damals zu bezwingen wusste, war Bayer Leverkusen.

Bleibt Leverkusen bis Ende Saison tatsächlich ungeschlagen, stösst es in den exklusiven Zirkel der Teams vor, die auf dem Weg zum Meistertitel keine einzige Niederlage einstecken mussten. Bisher schafften dies in den grössten europäischen Ligen nur die AC Milan (1991/92), Arsenal (2003/04) und Juventus Turin (2011/12).

Das kleine Triple winkt

Die Meisterschale hat Leverkusen bereits auf sicher, in der Europa League ist die Werkself auf Halbfinalkurs und der DFB-Pokalsieg liegt vor dem Final gegen den Zweitligisten Kaiserslautern auf dem Silbertablett bereit. Der Gewinn des «kleinen Triples» aus Meisterschaft, Cup und Europa League ist in dieser Saison also durchaus auch noch im Bereich des Möglichen.

Doch selbst wenn Leverkusen auch im Cup und in der Europa League zuschlägt – Bayern München hat die Nase in dieser Kategorie nach wie vor vorn. 2012/13 unter Jupp Heynckes und 2019/20 unter Hansi Flick gewann München mit dem Sieg in der Meisterschaft, im Cup und in der Champions League bereits zwei Mal das «grosse Triple».

Punkterekord vor Augen

In den letzten fünf Partien wird sich entscheiden, ob Leverkusen neben dem Meistertitel auch den Punkterekord in der Bundesliga holt. In der Saison 2012/13 gewann Bayern in 34 Spielen 91 Punkte. Bis heute ist dies die höchste Punktzahl, die ein Bundesliga-Team je in einer Saison holte. Leverkusen liegt aktuell mit 29 Spielen bei 79 Punkten – mit fünf verbleibenden Partien könnte die Werkself also auch diese Marke noch überbieten.

Granit Xhaka gewinnt mit Leverkusen die Meisterschale. Bild: www.imago-images.de

Auch der Rekord der meisten Siege innerhalb einer Saison ist momentan noch in München. In den Saisons 2012/13 und 2013/14 konnte Bayern jeweils 29 Partien für sich entscheiden. Gewinnt Leverkusen alle Partien des Restprogramms, hat das Team um Xabi Alonso 30 Siege auf dem Konto und der Rekordmeister aus Süddeutschland müsste auch diesen Rekord abtreten.

Dank der beeindruckenden Konstanz, die Bayer Leverkusen in dieser Saison an den Tag legt, durften Granit Xhaka und Co. die Meisterschale bereits fünf Runden vor Schluss in die Höhe stemmen. Noch früher wurde das Meisterrennen in der Bundesliga erst einmal entschieden. In der Saison 2013/14 stand Bayern München bereits nach 27 Runden, also sieben Spiele vor Saisonende, als Meister fest. Auch was den Punktevorsprung betrifft, kann Leverkusen nicht an Bayerns Rekord rütteln. In der Saison 2012/13 entschied München die Meisterschaft mit 25 Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund für sich.