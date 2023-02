Yann Sommer (Bayern), Urs Fischer (Union) und Gregor Kobel (Dortmund) – drei Schweizer sind im Meisterkampf in der Bundesliga mittendrin. Bild: imago, watson

Welcher Schweizer wird Deutscher Meister? Die Bundesliga ist spannend wie lange nicht mehr

Bayern München, Borussia Dortmund oder Union Berlin? Das Titelrennen in der deutschen Bundesliga ist ein offener Dreikampf. Bereits die nächsten Spiele sind wegweisend.

Mehr «Sport»

Wird die Bayern-Dominanz in der Bundesliga endlich wieder einmal durchbrochen? Darauf hoffen viele Fussball-Fans in Deutschland nach diesem Wochenende. Seit zehn Jahren wurden die Münchner in jeder einzelnen Saison Meister. Doch dieses Jahr ist wieder richtig Spannung drin.

Nach dem 21. Spieltag liegen die Bayern, Dortmund und Überraschungsmannschaft Union Berlin punktgleich auf den ersten drei Plätzen. Das ist seit der Einführung des Dreipunkte-Systems noch nie vorgekommen. Besonders interessant ist aus Schweizer Sicht, dass mit Yann Sommer bei den Bayern, BVB-Goalie Gregor Kobel und Urs Fischer als Union-Trainer auch ein Trio aus unserem Land mittendrin ist.

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga. Bild: watson

Besonders gut in Form ist der BVB. Die Schwarz-Gelben haben die letzten sieben Ligaspiele allesamt und meist auch in überzeugender Manier gewonnen. Bis gestern war auch Union Berlin acht Ligaspiele lang stets siegreich. Doch ausgerechnet am Tabellenletzten Schalke biss sich die Mannschaft von Urs Fischer die Zähne aus und kam nur auf ein 0:0-Unentschieden.

Die Form der Bayern ist nach der Winterpause indes nicht über alle Zweifel erhaben. Der Titelhalter startete mit vier Unentschieden in Serie ins neue Jahr. Nachdem die Münchner sich zuletzt wieder gefangen zu haben schienen, verloren sie an diesem Wochenende auch wegen eines umstrittenen Schiedsrichterentscheids mit 2:3 bei Angstgegner Gladbach.

Zwei unterschiedliche Fragen – bitte ehrlich abstimmen:

Wen WÜNSCHST du dir als Deutscher Meister? Bayern München Borussia Dortmund Union Berlin Eine andere Mannschaft

Wer WIRD Deutscher Meister? Bayern München Borussia Dortmund Union Berlin Eine andere Mannschaft

Vor der Winterpause Mitte November lag Union (auf Rang 5) noch sieben Punkte hinter Bayern München, Dortmund (auf Rang 6) gar neun Zähler.

Der Kampf um die Meisterschaft wird nun womöglich bereits nächstes Wochenende in entscheidende Bahnen gelenkt, wenn die Bayern zuhause Union empfangen. Sollte es einen Sieger geben, wäre dieser im Schlussspurt natürlich bevorteilt. Dortmund muss sich derweil zuerst bei Hoffenheim und dann zuhause gegen Leipzig beweisen.

Die nächsten Spiele des Spitzentrios 25. Februar: Hoffenheim – Dortmund

26. Februar: Bayern – Union

3. März: Dortmund – Leipzig

4. März: Stuttgart – Bayern

4. März: Union – Köln



Weil alle drei Mannschaften auch noch europäisch im Einsatz sind, hat niemand den Vorteil, ausgeruhter zu sein als die Konkurrenz. Die Bayern und Dortmund spielen Champions League, Union Berlin in der Europa League. Ausruhen kann sich auch keiner des Trios, weil die Verfolger aus Freiburg, Leipzig und Frankfurt ebenfalls noch nicht weit weg sind.

Der April-Auftakt für das Spitzentrio 1. April: Bayern – Dortmund

1. April: Union – Stuttgart

8. April: Dortmund – Union

8. April: Freiburg – Bayern



Anfang April wird sich dann der Kampf um die Meisterschale so richtig zuspitzen. Zum Auftakt des Monats treffen die Bayern zuhause auf Dortmund. Eine Woche später duelliert sich dann der BVB zuhause mit Union Berlin. Dort wartet mit dem SC Freiburg aber auch ein schwieriger Gegner auf München.

Die aktuellen Wettquoten auf den Meister der deutschen Bundesliga. Bild: screenshot wettfreunde.net

Die Wettanbieter sehen die Bayern trotz andauernder Krise noch klar im Vorteil. Bei einer Wette auf die Münchner macht man kaum Gewinn. Da liesse sich mit einem Tipp auf Borussia Dortmund (Quoten zwischen 6 und 9) oder Union Berlin (13 bis 21) deutlich mehr Geld herausholen.