Fabian Schär erzielte das 4:1 für Newcastle. Bild: keystone

Fabulous Schär, ein perfektes Tackle und eine WC-Pause – Episoden aus der Champions League

Die zweite Runde der Champions League bot viel Spektakel. Bei Newcastles deutlichem Sieg über Paris Saint-Germain war Fabian Schär eine der grossen Figuren.

Katja Burgherr Folge mir

Ici c'est Newcastle und ein «faboulous» Fabian Schär

Newcastle gegen Paris Saint-Germain – ein Duell zwischen zwei «Neureichen», in dem Paris in Sachen grosse Namen nach wie vor die Nase vorn hat. Gestern war es aber für einmal Newcastle, das die Pariser an der Nase herumführte.

Einer der Baumeister des Newcastle-Erfolgs war Nati-Spieler Fabian Schär. Er traf für die Nordengländer zum 4:1 und sorgte für den perfekten Schlusspunkt. Laut englischen Medien war das Spiel sogar einer der besten Auftritten des Schweizers unter Trainer Eddie Howe.

Fabian Schär trifft zum 4:1. Video: streamja

«Fabien Schar» brachte es in Newcastle nicht nur zu einem eigenen Fansong, sondern sogar zu deren zwei, weil «everyone needs a Fabian Schär».

Einen Song, komponiert vom einem in der Schweiz wohnhaften Newcastle-Fan, gibt es sogar mit Video.

Paris wurde von den Engländern trotz mehr Ballbesitz zuweilen regelrecht vorgeführt. Zum Beispiel in der 49. Minute, als Dan Burn Paris-Goalie Donnarumma auf dem falschen Fuss erwischte und bereits kurz nach der Pause auf 3:0(!) stellte.

Donnarumma sieht bei diesem Gegentreffer nicht gut aus. Video: streamja

Ein perfektes Tackle

Barcelonas Koundé schien sich kurz auf dem Rugby-Feld zu wähnen, als er Portos Taremi von hinten umsäbelte. Der Schiedsrichter befand die Aktion aber als nicht-pfeifwürdig.

Sommers Glanzparade. Video: streamja

Taremi sorgte mit seinem Bicicletta-Tor für einen portugiesischen Glanzmoment. Der Treffer zählte aber aufgrund einer Abseitsposition nicht.

Taremis Traumtor zählte nicht. Video: streamja

In der 77. Minute forderte der FC Porto einen Penalty wegen Handspiels. Was auf den ersten Blick nach einer klaren Sache aussah, wurde vom VAR überprüft – zu Recht, wie sich herausstellte. Portos Eustaquio hatte den Ball schon vor dem Barcelona-Akteur mit dem Arm gespielt. Und so blieb es beim 1:0 für den FC Barcelona.

Doppel-Handspiel. Video: streamja

Der erst 16-jährige Lamine Yamal, der für Barcelona bis zur 81. Minute auf dem Platz stand, verpasste einige Spielminuten, die er aufgrund von «Unwohlsein» nicht auf dem Platz, sondern auf der Toilette verbachte.

Celtics subtile Nachricht an Lazio-Fans

Im Duell zwischen Celtic Glasgow und Lazio Rom traf schottische Härte auf italienische Eleganz – und die Eleganz siegte. In der 95. Minute brach Pedro mit seinem Tor zum 2:1-Sieg für die Italiener die schottischen Fan-Herze.

Celtic vergab den Punkt kurz vor Schluss. Video: streamja

In Sachen Choreografie konnte den Schotten aber niemand etwas vormachen. Ob der gestrige Gegner die Wahl des Sujets beeinflusst hat?

Die Choreographie der Celtic-Fans. Bild: screenshot reddit

Die Woche der Comebacks

In dieser Champions-League-Woche konnten so viele Spiele gedreht werden wie noch nie in der Geschichte des Wettbewerbs. An den Spielen vom Dienstag und Mittwoch gewannen acht Teams nach einem Rückstand.

Das sind die Partien, die nach einem Rückstand noch gedreht wurden:

Viel Druck auf Alderweirelds Schultern

Es läuft die 97. Minute in Antwerpen. Das Heimteam liegt gegen Donetsk 2:3 im Rückstand. Und dann zeigt der Schiedsrichter auf den Penaltypunkt. Alderweireld tritt an, hat die Chance, seinem Team in Extremis einen Punkt zu retten – und veschiesst.

Ulreich sichert Bayern den Sieg. Video: streamja

Langeweile in Dormtund

Die Partie zwischen Dortmund und AC Milan – ein Duell zwischen den Schweizern Gregor Kobel und Noah Okafor – endete torlos. Und auch sonst hatte sie nicht sonderlich viel zu bieten. Auch Milans Giroud konnte am 0:0 nichts ändern.

Giroud vergibt in der 37. Minute den Führungstreffer. Video: streamja

Pflicht erfüllt

In der YB-Gruppe erfüllte Manchester City mit Manuel Akanji die Pflicht und gewann 3:1. Alvarez sorgte in der 84. Minute mit einem schönen Schlenzer für das zwischenzeitliche 2:1.

Das 2:1 durch Alvarez. Video: streamja

Comeback nach Eigentor

Auch Atlético Madrid ist eines der Teams, das die Partie nach einem Rückstand noch drehen konnte. Dabei wurden die Spanier mit einem Eigentor durch Hermoso gleich zu Beginn kalt geduscht.