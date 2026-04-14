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In der Champions League braucht Liverpool ein Wunder und Barcelona auch

epa12876189 Khvicha Kvaratskhelia of PSG celebrates after scoring his team&#039;s second goal during the UEFA Champions League quarter-finals, 1st leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpoo ...
PSG-Star Chwitscha Kwarazchelia feiert sein Tor gegen Liverpool.Bild: keystone

Liverpool braucht ein kleines Wunder – und Barça auswärts eine «Remuntada»

In der Champions League geht um den Einzug in die Halbfinals. Bei den Viertelfinal-Rückspielen ist für Spannung gesorgt. Das ist die Ausgangslage der Partien von heute.
14.04.2026, 14:3514.04.2026, 14:35
Claudia Carvalho
Inhaltsverzeichnis
Atlético Madrid – BarcelonaLiverpool – Paris Saint-Germain

Atlético Madrid – Barcelona

Hinspiel 2:0

Weit vor dem Anpfiff des Hinrunden-Spiels spielten sich wüste Szenen ab, welche mit Fussball nicht viel zu tun haben: Bei der Ankunft im Stadion wurde der Teambus von Barcelona-Fans angegriffen.

Unbekümmert trotz des Vorfalls konnte sich das Team von Dauer-Trainer Diego Simeone überraschend gegen die Katalanen durchsetzen. Barcelona startete stark und hätte auch nach vier Minuten durch Marcus Rashford die Führung erzielen können. Am Ende konnten sich die Katalanen nicht belohnen und mussten eine bittere Niederlage einstecken.

Barcelona&#039;s Lamine Yamal reacts disappointed after the Champions League quarterfinal first leg soccer match between Barcelona and Atletico Madrid in Barcelona, Spain, Wednesday, April 8, 2026. (A ...
Ein enttäuschter Lamine Yamal.Bild: keystone

Damit sich Barcelona für die Halbfinals qualifizieren kann, muss es definitiv an seiner Chancenauswertung arbeiten. Mit seinen cleveren Offensivkräften wie Lamine Yamal, Marcus Rashford oder Robert Lewandowski wird der FC Barcelona versuchen, die Verteidigung der Madrilenen zu durchbrechen.

Nach dem Hinspiel äusserte sich der Barcelona-Trainer Hansi Flick sehr verärgert über den Schiedsrichter Istvan Kovacs und den deutschen VAR Christian Dingert. Die entscheidende Szene für den Ärger der Katalanen geschah beim Stand von 0:1 mit dem vermeintlichen Handspiel von Marc Pubill.

Die entscheidende Szene vom Spiel: Marc Pubill stoppt den Ball mit der Hand und spielt den AbstossVideo: SRF

Im Hinblick auf das Rückspiel am Dienstag machte der deutsche Trainer eine klare Kampfansage. Das Team werde alles geben, um auswärts bei den Rojiblancos die Kehrtwende zu schaffen. Vorbild ist die «Remuntada» von 2017, als Barça nach einem 0:4 im Hinspiel gegen PSG dank eines 6:1-Erfolgs im Rückspiel noch weiterkam.

Die Madrilener dürften genauso motiviert an das Spiel im Metropolitano-Stadion herangehen. Denn mit dem historischen Sieg im Camp Nou hat Atlético einen 20 Jahre dauernden «Fluch» gebrochen und sich somit eine hervorragende Ausgangslage verschafft.

Aber das Ziel ist selbstredend noch nicht erreicht. Simeones Team muss noch einmal Barcelonas Druck standhalten.

epa12876127 Atletico&#039;s Julian Alvarez (3-R) celebrates with his teamamtes after scoring the 0-1 goal during the UEFA Champions League quarter-final first leg soccer match between FC Barcelona and ...
Atlético feiert die Traumkiste von Julian Alvarez im Hinspiel.Bild: keystone

Barça holte sich vor dem Kracher drei Punkte in einem torreichen Spiel (4:1 gegen Stadtrivale Espanyol), während Atlético auswärts beim FC Sevilla eine 1:2-Niederlage kassierte. Beide Mannschaften schonten wichtige Schlüsselspieler wie Joao Cancelo, Jules Kounde, Robert Lewandowski und Dani Olmo (Barcelona) oder Antoine Griezmann, Marcos Llorente, Julian Alvarez und Giuliano Simeone (Atlético Madrid), die im Rückspiel in der Startelf sein könnten.

Wer holt sich das Halbfinal-Ticket: Atlético Madrid oder Barcelona?
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Liverpool – Paris Saint-Germain

Hinspiel 0:2

Das Hinspiel im Parc des Princes offenbarte ein absolut desolates Liverpool. Die exakte Anzahl Schüsse auf das Tor von PSG: Null. Der Druck auf Liverpools Trainer Arne Slot stieg nach dieser Niederlage weiter an und zwingt ihn zu einer deutlichen Reaktion im Rückspiel.

epa12876017 Liverpool manager Arne Slot looks on during the UEFA Champions League quarter-finals, 1st leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC in Paris, France, 08 April 2026. EPA/CHR ...
Arne Slot zeigt seine Unzufriedenheit.Bild: keystone

Die Pariser agierten vor dem Tor zwar ebenfalls nicht durchgehend effizient. Sie waren insgesamt aber effizienter als Liverpool und dominierten das Mittelfeld dank ihrem hohen Ballbesitz.

Im Hinblick auf das Rückspiel in Anfield stehen die Reds vor einer schwierigen Aufgabe. Um die Pariser zu bezwingen, wird nicht nur eine Fünferkette in der Verteidigung reichen, sondern sie müssen sich vor allem in der Offensive verbessert zeigen – Tore müssen her. Weiterhin fehlt den Reds ihre Nummer eins, Alisson Becker, welcher voraussichtlich auch im Rückspiel durch Giorgi Mamardashvili vertreten wird.

Liverpool&#039;s Mohamed Salah controls the ball during warm up before the Champions League quarterfinal first leg soccer match between Paris Saint-Germain and Liverpool in Paris, Wednesday, April 8, ...
An den Ball reichte es für Mohamed Salah nur beim AufwärmenBild: keystone

Im Fokus steht nebst dem Trainer auch die Legende Mohamed Salah. Zum ersten Mal bei Liverpool sass der Ägypter in der Champions League 90 Minuten auf der Bank. Ob Salah vor seinem Abschied im Sommer noch einmal in der «Königsklasse» zum Einsatz kommt, bleibt offen. In der Liga am Samstag beim 2:0-Sieg gegen Fulham traf er und sandte damit ein klares Zeichen im Kampf um einen Platz in der Startelf.

Auch wenn sich die Pariser enttäuscht über ihre Leistung vor dem Tor zeigten, glänzten sie wieder mal mit ihrem überragenden Mittelfeld. Im Fokus der Titelverteidiger: der 21-jährige Portugiese Joao Neves, welcher den Pass zum 2:0 auf Chwitscha Kwarazchelia einleitete.

Das Team unter der Leitung von Luis Enrique konnte sich seit dem Hinspiel regenerieren und auf das Rückspiel vorbereiten. Liverpool steht eine fast unmögliche Aufgabe bevor: Das Team muss angreifen und gleichzeitig dem Offensivdruck von PSG standhalten.

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