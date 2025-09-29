freundlich17°
Michael van Gerwen war am Wochenende in eine Schlägerei verwickelt

Michael van Gerwen of the Netherlands grimaces during the final of the World Darts Championship at Alexandra Palace in London, Friday, Jan. 3, 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
Michael van Gerwen war am Wochenende in eine Schlägerei verwickelt.Bild: keystone

Statt in Basel die Pfeile liess van Gerwen im Dönerladen die Fäuste fliegen

Michael van Gerwen verzichtete auf die Swiss Darts Trophy, die am vergangenen Wochenende in Basel stattfand. Nun ist ein Video vom Niederländer aufgetaucht, welches ihn bei einer Schlägerei im Dönerladen zeigt.
29.09.2025, 15:0229.09.2025, 15:02

Während die Dartswelt von Freitag bis Sonntag nach Basel schaute, sorgte der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen abseits der Dartscheibe für Schlagzeilen. Am Samstagabend befand sich MvG in einem Dönerladen, als es zu einer Auseinandersetzung mit einem Angestellten kam.

Ein Video zeigt, dass es mehrere Personen brauchte, um van Gerwen und den Dönerverkäufer zu trennen. Der 36-Jährige erklärte nun gegenüber Dartsnews, wie es dazu kam: «Nach einem netten Abend wollten wir etwas essen gehen, und leider geriet ich in eine Situation, in die man überhaupt nicht geraten möchte. Der Mann hat mich von der Küche aus angegriffen und nicht umgekehrt.»

Eine grosse Sache möchte «Mighty Mike» daraus aber nicht machen. «Es wird dramatischer dargestellt, als es wirklich war. Das ist schade. Wie man sieht, haben die Leute sofort eingegriffen, und dann war es auch schon vorbei», sagt van Gerwen und führt weiter aus, dass er sich auch noch mit dem Neffen des Mannes ausgesprochen habe, bevor er den Dönerladen wieder verliess.

Der Niederländer gehört seit Jahren zu den besten Dartsspielern der Welt. 2014, 2017 und 2019 krönte sich van Gerwen zum Weltmeister. Im Januar stand van Gerwen im WM-Final, verlor diesen aber gegen Luke Littler. Das Turnier in Basel, welches am Sonntag endete, konnte Stephen Bunting im Final gegen Luke Woodhouse gewinnen. (riz)

Darts-Karriere als Risiko – so schwierig ist es, sich in der Weltspitze zu etablieren
Mehr Sport:
