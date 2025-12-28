Milans Doppeltorschütze Christopher Nkunku in Feierlaune. Bild: keystone

Dank Nkunkus Doppelpack – Milan legt im Fernduell mit Inter vor

Milan – Verona 3:0

Die AC Milan feiert gegen Hellas Verona einen hochverdienten Pflichtsieg und setzt sich zumindest bis heute Abend an die Tabellenspitze der Serie A. Christian Pulisic eröffnete das Skore kurz vor der Pause mit einer Direktabnahme nach einem verlängerten Eckball. Die grosse Figur war aber Christopher Nkunku, der seine Torflaute beendete und seine ersten beiden Serie-A-Treffer für seinen neuen Arbeitgeber erzielte.

AC Milan - Verona 3:0 (1:0)

Tore: 45+1. Pulisic 1:0. 48. Nkunku (Foulpenalty) 2:0. 53. Nkunku 3:0.

Bemerkungen: AC Milan mit Jashari (ab 71.) und Athekame (ab 76.).