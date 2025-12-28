recht sonnig
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Dank Nkunkus Doppelpack – Milan legt im Fernduell mit Inter vor

epa12615459 AC Milan&#039;s Christopher Nkunku celebrates after scoring the 2-0 goal during the Italian Serie A soccer match between AC Milan and Hellas Verona at Giuseppe Meazza stadium in Milan, Ita ...
Milans Doppeltorschütze Christopher Nkunku in Feierlaune.Bild: keystone

Dank Nkunkus Doppelpack – Milan legt im Fernduell mit Inter vor

28.12.2025, 14:4228.12.2025, 14:50

Premier League

Die Tabelle:

Serie A

Milan – Verona 3:0

Die AC Milan feiert gegen Hellas Verona einen hochverdienten Pflichtsieg und setzt sich zumindest bis heute Abend an die Tabellenspitze der Serie A. Christian Pulisic eröffnete das Skore kurz vor der Pause mit einer Direktabnahme nach einem verlängerten Eckball. Die grosse Figur war aber Christopher Nkunku, der seine Torflaute beendete und seine ersten beiden Serie-A-Treffer für seinen neuen Arbeitgeber erzielte.

AC Milan - Verona 3:0 (1:0)
Tore: 45+1. Pulisic 1:0. 48. Nkunku (Foulpenalty) 2:0. 53. Nkunku 3:0.
Bemerkungen: AC Milan mit Jashari (ab 71.) und Athekame (ab 76.).

Die Tabelle:

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Europas Rekordmeister im Fussball
1 / 28
Europas Rekordmeister im Fussball

Spanien: Real Madrid – 36 Titel, zuletzt 2023/24. Erster Verfolger: FC Barcelona – 28 Titel.
quelle: keystone / rodrigo jimenez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
44 Monate nach dem Rücktritt steht Mario Lemieux wieder auf NHL-Eis – und trifft sofort
27. Dezember 2000: Mario Lemieux ist mit 35 Jahren ganz offiziell Besitzer, Präsident, General Manager (Chief Executive Officer) und auch wieder Mittelstürmer seines Teams. Das hat es vorher und nachher in der NHL nie mehr gegeben.
Mario Lemieux war an einem guten Abend besser als Wayne Gretzy. Wenn er gesund geblieben wäre, hätte er einige von Gretzkys Rekorden gefährden können. Er gewinnt 1991 und 1992 mit den Pittsburgh Penguins den Stanley Cup und 2002 wird er Olympiasieger und zwischen 1988 und 1997 sechsmal NHL-Topskorer.
Zur Story