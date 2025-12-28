Ski alpin: Der Slalom am Semmering mit Holdener und Rast im Liveticker

Camille Rast profitierte am Semmering auch von ihrer frühen Startnummer. Bild: keystone

Rast bei Halbzeit in Führung – Shiffrin und Holdener in Lauerstellung

Camille Rast greift im Slalom am Semmering nach ihrem dritten Weltcupsieg. Die 26-jährige Walliserin führt nach dem ersten Lauf.

Einen Tag nach ihrem 2. Platz im Riesenslalom war Rast neun Hundertstel schneller als die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi, die nach drei Podestplätzen zum Saisonbeginn zuletzt in Courchevel einen Nuller verbuchte. Platz 3 belegt im letzten Weltcuprennen des Jahres die Österreicherin Katharina Liensberger mit gut drei Zehnteln Rückstand.

Camille Rast: «Es fühlt sich sehr gut an, auf dem Leaderthron zu sitzen. Doch es ist noch nicht vorbei, es gibt noch einen 2. Lauf. Aber klar, wenn du in Führung liegst nach dem 1. Lauf, hast du einen kleinen Vorteil. Neun Hundertstel sind nicht viel, es ist also noch alles möglich. »

Die starke Fahrt von Rast im 1. Lauf. Video: SRF

Mikaela Shiffrin, die überlegene Gewinnerin der ersten vier Slaloms des Winters, folgt erst im 4. Rang. Die unmittelbar nach Rast gestartete dreifache Semmering-Siegerin büsste auf der abbauenden Piste 54 Hundertstel auf die Bestzeit ein.

Shiffrin konnte nicht ganz mit Camille Rast mithalten. Video: SRF

Zwei Ränge hinter Shiffrin reihte sich – als letzte Fahrerin innerhalb einer Sekunde – Wendy Holdener ein. Dahinter besteht eine Lücke von fast sechs Zehnteln zu Paula Moltzan im 7. Rang.

Eliane Christen und Mélanie Meillard belegen mit mehr als 3,5 Sekunden Rückstand die Plätze 17 und 18. Auch Aline Höpli (27.), die 5,29 Sekunden auf Rast verlor, schaffte es in den zweiten Lauf. Dieser beginnt um 17.45 Uhr. (nih/sda)