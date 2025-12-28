Ski alpin: Der Slalom am Semmering mit Holdener und Rast im Liveticker

Rast bei Halbzeit in Führung – Shiffrin und Holdener in Lauerstellung
Einen Tag nach ihrem 2. Platz im Riesenslalom war Rast neun Hundertstel schneller als die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi, die nach drei Podestplätzen zum Saisonbeginn zuletzt in Courchevel einen Nuller verbuchte. Platz 3 belegt im letzten Weltcuprennen des Jahres die Österreicherin Katharina Liensberger mit gut drei Zehnteln Rückstand.
Camille Rast:
Mikaela Shiffrin, die überlegene Gewinnerin der ersten vier Slaloms des Winters, folgt erst im 4. Rang. Die unmittelbar nach Rast gestartete dreifache Semmering-Siegerin büsste auf der abbauenden Piste 54 Hundertstel auf die Bestzeit ein.
Zwei Ränge hinter Shiffrin reihte sich – als letzte Fahrerin innerhalb einer Sekunde – Wendy Holdener ein. Dahinter besteht eine Lücke von fast sechs Zehnteln zu Paula Moltzan im 7. Rang.
Eliane Christen und Mélanie Meillard belegen mit mehr als 3,5 Sekunden Rückstand die Plätze 17 und 18. Auch Aline Höpli (27.), die 5,29 Sekunden auf Rast verlor, schaffte es in den zweiten Lauf. Dieser beginnt um 17.45 Uhr. (nih/sda)
