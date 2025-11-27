Lara Gut-Behrami wird in dieser Saison kein Rennen mehr bestreiten und auch Olympia verpassen. Bild: keystone

Saisonende für Lara Gut-Behrami bestätigt – das sagt sie zu ihrer Zukunft

Eine ganze Woche vergeht, bis Gewissheit herrscht über die Tragweite von Lara Gut-Behramis Knieverletzung. Nach umfassenden Untersuchungen ist klar: Das Kreuzband im linken Knie der Tessinerin ist gerissen. Ihre sportliche Zukunft lässt die 34-Jährige offen.

Mehr «Sport»

Lara Gut-Behrami wird in dieser Saison nicht mehr am Ski-Weltcup teilnehmen können, wie Swiss-Ski bestätigte. Damit verpasst sie auch die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina im nächsten Februar. Die 34-Jährige hat bei einem Trainingssturz in Copper Mountain am letzten Donnerstag einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen, wie nun klar ist. Die Operation soll im Verlauf der kommenden Woche erfolgen.

Ursprünglich wollte die zweifache Gesamtweltcupsiegerin ihre Karriere nach dieser Saison beenden. Nun sagt Gut-Behrami aber: «Mein Ziel ist, mich vollständig von dieser Verletzung zu erholen und wieder meine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Erst dann werde ich wissen, was die Zukunft für mich bereithält.»

«Ich hatte mir die nächsten Monate ganz anders vorgestellt und mich sehr auf die weitere Skisaison gefreut», erklärt Gut-Behrami. Gleichzeitig relativiert die Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin, die zudem 48 Weltcuprennen gewann, ihre Verletzung aber auch: «Wir haben in letzter Zeit dramatische Ereignisse erlebt in unserem Sport, tödliche Unfälle junger Athletinnen und Athleten. Ich bin der Meinung, dass eine Knieverletzung, so komplex sie auch sein mag, nicht als Tragödie betrachtet werden kann.»

Vor der Saison war Lara Gut-Behrami guter Dinge. Bild: keystone

Zum Saisonauftakt in Sölden fuhr Gut-Behrami im Riesenslalom aufs Podest. In der nächsten Woche hätte sie in den USA und Kanada drei weitere Riesenslaloms absolvieren sollen. Dazu kommt es nun aber definitiv nicht. (nih)