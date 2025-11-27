wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Ski

Lara Gut-Behrami bestätigt Kreuzbandriss – das sagt sie zu ihrer Zukunft

Switzerland&#039;s Lara Gut Behrami checks her time at the finish area of an alpine ski, women&#039;s World Cup downhill, in Kvitfjell, Norway, Saturday, March 1, 2025. (AP Photo/Marco Trovati) Norway ...
Lara Gut-Behrami wird in dieser Saison kein Rennen mehr bestreiten und auch Olympia verpassen.Bild: keystone

Saisonende für Lara Gut-Behrami bestätigt – das sagt sie zu ihrer Zukunft

Eine ganze Woche vergeht, bis Gewissheit herrscht über die Tragweite von Lara Gut-Behramis Knieverletzung. Nach umfassenden Untersuchungen ist klar: Das Kreuzband im linken Knie der Tessinerin ist gerissen. Ihre sportliche Zukunft lässt die 34-Jährige offen.
27.11.2025, 10:0527.11.2025, 10:18

Lara Gut-Behrami wird in dieser Saison nicht mehr am Ski-Weltcup teilnehmen können, wie Swiss-Ski bestätigte. Damit verpasst sie auch die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina im nächsten Februar. Die 34-Jährige hat bei einem Trainingssturz in Copper Mountain am letzten Donnerstag einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen, wie nun klar ist. Die Operation soll im Verlauf der kommenden Woche erfolgen.

Ursprünglich wollte die zweifache Gesamtweltcupsiegerin ihre Karriere nach dieser Saison beenden. Nun sagt Gut-Behrami aber: «Mein Ziel ist, mich vollständig von dieser Verletzung zu erholen und wieder meine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Erst dann werde ich wissen, was die Zukunft für mich bereithält.»

«Ich hatte mir die nächsten Monate ganz anders vorgestellt und mich sehr auf die weitere Skisaison gefreut», erklärt Gut-Behrami. Gleichzeitig relativiert die Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin, die zudem 48 Weltcuprennen gewann, ihre Verletzung aber auch: «Wir haben in letzter Zeit dramatische Ereignisse erlebt in unserem Sport, tödliche Unfälle junger Athletinnen und Athleten. Ich bin der Meinung, dass eine Knieverletzung, so komplex sie auch sein mag, nicht als Tragödie betrachtet werden kann.»

Lara Gut-Behrami from Switzerland pictured during a press event prior the FIS Alpine Ski World Cup season in Soelden, Austria, on Friday, October 24, 2025. The Alpine Skiing World Cup season 2025/26 w ...
Vor der Saison war Lara Gut-Behrami guter Dinge.Bild: keystone

Zum Saisonauftakt in Sölden fuhr Gut-Behrami im Riesenslalom aufs Podest. In der nächsten Woche hätte sie in den USA und Kanada drei weitere Riesenslaloms absolvieren sollen. Dazu kommt es nun aber definitiv nicht. (nih)

«Habe mir etwas eingefangen» – Odermatt vor Super-G nicht fit
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami
1 / 38
Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami

Am 28. Dezember 2007 tritt Lara Gut zum ersten Mal im Weltcup auf. Im Riesenslalom von Lienz verpasst sie den zweiten Lauf.
quelle: swissski / olivier maire
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Fitnesstracker-Träger denken, sie seien besser als du!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Wieso schon klar ist, dass die Nati nicht das WM-Eröffnungsspiel bestreitet
Seit Dienstagabend sind die vier Lostöpfe für die Auslosung der Gruppenphase der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 klar. Abgesehen von den Gastgebern Kanada, Mexiko und den USA, die in Topf 1 gesetzt sind, sowie den Platzhaltern für die Gewinner der Playoff-Turniere, die Topf 4 zugeteilt wurden, wurden die Teilnehmer aufgrund der Position in der letzten FIFA-Weltrangliste auf die Töpfe aufgeteilt.
Zur Story