Ein Duell gegen das mit Superstars gespickte Kanada (hier von links: Nathan MacKinnon, Sidney Crosby, Bo Horvat) ist im Viertelfinal realistisch. Bild: keystone

Gegen wen geht es im Viertelfinal? Die möglichen Gegner der Nati

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft steht bereits seit vergangenem Freitag als WM-Viertelfinalist fest. Die möglichen Szenarien für die K.o.-Phase vor dem letzten Spieltag der Vorrunde.

Holen die Schweizer gegen Kasachstan, die Partie beginnt um 12.20 Uhr, mindestens einen Punkt, schliessen sie die Gruppe B in den Top 2 ab. Ansonsten droht das Abrutschen in den 3. Rang. Den 1. Platz kann das Team von Trainer Patrick Fischer nicht aus eigener Kraft schaffen, da Tschechien nach dem Kantersieg gegen Deutschland weiter einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Der Weltmeister trifft um 16.20 Uhr auf die USA, die mit einem Sieg in der regulären Spielzeit noch an den Osteuropäern vorbeiziehen können.

Eine Übersicht, wer den Schweizern im Viertelfinal gegenüberstehen könnte, je nach Schlussrang in der Gruppe:

Die Szenarien als Gruppenerster

Mögliche Gegner: Lettland, Österreich, Dänemark

Überholen die Schweizer die Tschechen, bleiben sie für den Viertelfinal in Herning. Dann wären mögliche Gegner Lettland, Österreich oder Dänemark. Lettland und Österreich machen am Dienstag den 4. Rang in der Gruppe A unter sich aus. Auf Dänemark würden die Schweizer treffen, wenn die Dänen gegen Deutschland (20.20 Uhr) gewinnen und Schweden, das noch auf Kanada trifft, in Stockholm Erster wird. Denn ein Viertelfinal-Duell zwischen den Co-Gastgebern ist ausgeschlossen, dann würden die Viertelfinals innerhalb der Gruppen gespielt, also Erster Gruppe A gegen Vierter Gruppe A, Erster Gruppe B gegen Vierter Gruppe B etc.

Die Szenarien als Gruppenzweiter

Mögliche Gegner: Kanada, Finnland, USA

Bleiben die Schweizer auf dem 2. Platz bekämen sie es mit Kanada, Finnland oder den USA zu tun. Den Viertelfinal würden sie in diesem Fall nur dann nicht in Herning, sondern in Stockholm bestreiten, wenn Schweden den 2. Gruppenrang belegt.

Die Szenarien als Gruppendritter

Mögliche Gegner: Schweden, Kanada, Finnland, Tschechien

Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die Schweizer gegen Kasachstan in der regulären Spielzeit verlieren und die USA gegen Tschechien nach 60 Minuten gewinnen, dann wären Schweden, Kanada, Finnland (alle in Stockholm) oder Tschechien (in Herning) die möglichen Gegner. (sda/con)