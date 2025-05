Ein Duell gegen das mit Superstars gespickte Kanada (hier von links: Nathan MacKinnon, Sidney Crosby, Bo Horvat) ist im Viertelfinal realistisch. Bild: keystone

Die Schweiz ist mindestens Gruppenzweiter – das sind die möglichen Viertelfinalgegner

Dank des 4:1-Erfolgs gegen Kasachstan ist die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft mindestens Gruppenzweiter. Das sind die möglichen Szenarien für die Viertelfinals vor den letzten Spielen der Vorrunde.

Die Schweiz wahrte mit dem 4:1-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Kasachstan die Chancen auf den Gruppensieg. Um diesen zu holen, müsste Tschechien aber gegen die USA verlieren. Feiern die Tschechen auch im siebten Spiel an dieser Weltmeisterschaft einen Sieg, schliesst die Schweiz die Vorrunde auf Platz 2 ab.

Eine Übersicht, wer den Schweizern im Viertelfinal gegenüberstehen könnte, je nach Schlussrang in der Gruppe:

Die Szenarien als Gruppenerster

Mögliche Gegner: Österreich, Dänemark

Bleiben die Schweizer auch nach den Nachmittagsspielen vor den Tschechen, bleiben sie für den Viertelfinal in Herning. Dann wären mögliche Gegner Österreich oder Dänemark. Die Österreicher haben sich im Direktduell mit Lettland den 4. Rang in der Gruppe A gesichert. Auf Dänemark würden die Schweizer treffen, wenn die Dänen gegen Deutschland (20.20 Uhr) gewinnen und Schweden, das noch auf Kanada trifft, in Stockholm Erster wird. Denn ein Viertelfinal-Duell zwischen den Co-Gastgebern ist ausgeschlossen, dann würden die Viertelfinals innerhalb der Gruppen gespielt, also Erster Gruppe A gegen Vierter Gruppe A, Erster Gruppe B gegen Vierter Gruppe B etc.

Die Szenarien als Gruppenzweiter

Mögliche Gegner: Kanada, Finnland, USA

Werden die Schweizer von Tschechien wieder von der Spitze verdrängt, bekämen sie es mit Kanada, Finnland oder den USA zu tun. Den Viertelfinal würden sie in diesem Fall nur dann nicht in Herning, sondern in Stockholm bestreiten, wenn Schweden den 2. Gruppenrang belegt und Dänemark Vierter wird. Dann müsste nämlich Kanada trotz des Gruppensiegs nach Herning reisen, wo es auf Dänemark trifft, während auch die Tschechen als Erster der Gruppe B in Herning bleiben würden. Deshalb müsste die Schweiz ebenfalls nach Stockholm ausweichen.