Meisterparty in der Provinz: Fribourg ist erstmals Meister. Bild: keystone

Eismeister Zaugg

Gottéron und bald Thun – die Kraft, die aus der Provinz kommt

Der FC Thun wird bald zum ersten Mal Fussballmeister, Fribourg-Gottéron hat zum ersten Mal die Hockeymeisterschaft gewonnen und tritt die Nachfolge der ZSC Lions an. Geist triumphiert über Geld. Provinz über urbane Zentren. Mehr als nur Sportromantik.

Klaus Zaugg Folge mir

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Der FC Thun steht vor dem ersten Meistertitel seiner Geschichte. Fribourg-Gottéron hat soeben zum ersten Mal die Hockey-Meisterschaft gewonnen. Zwei Triumphe der Unwahrscheinlichkeit aus der Peripherie in einer Zeit der Konzentration von Macht und Kapital in den urbanen Zentren. Oder ganz einfach: Aus der Provinz, aus zwei Städten mit rund 40'000 Seelen, die nicht zu den zehn grössten im Land gehören.

Wir sind versucht zu sagen: Eine Zufälligkeit, eine Laune, ein Irrtum der Fussball- und Hockey-Geschichte. Aber es steckt mehr dahinter.

Die Provinz. Die alten Römer erfanden das Wort als Bezeichnung für ein Verwaltungsgebiet ausserhalb des Zentrums ihres gewaltigen Reiches. Aber die Provinz hat einen Vorteil, den die Zentren, die Metropolen längst verspielt haben: Sie kennt sich selbst. Identität wächst nicht in der Begrenzung. In kleinen Städten – selbst für die Schweiz sind Thun und Freiburg keine Grossstädte – ist Identität kein Marketingbegriff, sondern Alltag. Man kennt sich, man versteht sich – und man weiss, wofür man steht. Das gilt auch im Sport. Wo weniger Geld zirkuliert, zirkulieren mehr Werte. Bescheidenheit, Verlässlichkeit, Loyalität. In der Provinz keine leeren Begriffe. Sondern Notwendigkeiten. Im Alltag. In der Geschäftsführung. In der Politik. Im Sport. Und wieder einmal ist es der Sport, der uns mit Thun und Gottéron inspirierende Beispiele liefert. Und es ist der Mannschaftssport, der teure Infrastrukturen benötigt und ohne Spieler/Arbeitnehmer aus den urbanen Zentren, aus der ganzen Welt nicht konkurrenzfähig sein kann.

Die Thuner könnten dieses Wochenende ihre Meisterfeier steigen lassen. Bild: keystone

Im Eishockey haben es die Klubs aus der Provinz noch ein wenig einfacher. Es gibt kein globales Transferkarussell, das Millionen generiert. Kein System, das Klubs zu «Spielerhandels-Unternehmen» verkommen lässt. Ein Milliardengeschäft ist Hockey nur in Nordamerika und selbst Teams aus der Schweiz können den europäischen Klubwettbewerb gewinnen wie zuletzt Servette und die ZSC Lions. Mannschaften werden nicht nach Transfer-Marktwert, sondern nach sportlicher und charakterlicher Passform gebaut. Und doch: Wer die nationale Meisterschaft gewinnen will, braucht Geld und dieses Geld ist in der Provinz schwieriger zu erwirtschaften.

Gottéron kann sich zwar erstklassige Nationalspieler leisten und sie auch halten. Aber Gottéron kann sich keine teuren Fehltransfers leisten. Ein Transfer darf kein spekulatives Investment sein. Anders als in Zürich, Genf, Lausanne, Zug oder Bern fehlen die Mittel, um Fehlentwicklungen korrigieren zu können, und selbst mit genug Geld kann es lange dauern, bis Fehler korrigiert sind. Also wird jeder Transfer sorgfältig aufgegleist, zählt Charakter so viel wie Talent. Der Final zwischen Davos, dem Team aus den Bergen, und Gottéron war das Gipfeltreffen der Romantik. Aber die Meister der vorangegangenen neun Jahre kamen aus den urbanen Zentren Zürich, Bern, Genf und dem steinreichen Zwergkanton Zug. Meister des Geldes.

Im Fussball ist das Geschäft in der Provinz noch viel schwieriger. Die Klubs aus den urbanen Zentren – FCB, FCZ, GC oder inzwischen selbst YB – sind Teil eines globalen Systems geworden, das Milliarden umsetzt. Selbst ein helvetischer Krösus ist auf der internationalen Bühne nur noch ein bedeutungsloser Hinterbänkler. Ohne jede Chance, einen europäischen Wettbewerb zu gewinnen. Spieler werden nicht mehr nur primär aus sportlichen Gründen verpflichtet und wieder verkauft. Sondern weil sie Rendite versprechen. Der Marktplatz wird wichtiger als der Trainingsplatz und ein ausländischer Klubbesitzer normal. Die letzten Meister aus der Provinz: 1993 Aarau und 1997 Sion.

Die Erfolgsgeschichten aus Thun und Gottéron sind die Botschaften aus einer anderen Zeit. Gegenentwürfe zu einer globalisierten Welt. Sie erinnern daran, welche Kraft die Besinnung auf die eigenen Werte, die eigene Identität haben kann. Geld ist eben doch nicht alles. Klubs aus der Provinz sind gezwungen, besser zu wirtschaften, mit schlankeren Strukturen, kürzeren Entscheidungswegen, weniger Eitelkeiten. Wer weniger hat, muss mehr können. Und manchmal genügt das, um die Reichen zu schlagen. Thun und Fribourg, die gallischen Dörfer im helvetischen Sportbusiness.

Die Davoser beeindruckten immer wieder mit ihren Choreos. Bild: keystone

Pure Sportromantik: Können sich die Thuner auch in Zukunft an der Spitze halten? Bild: keystone

Natürlich braucht es für sportliche Wunder auch das Wohlwollen des Schicksals. Der Sport ist kein moralisches System, er kennt keine Gerechtigkeit. Aber er kennt Momente. Und in diesen Momenten können Thun und Gottéron Meister werden.

Doch wer daraus eine neue Ordnung im Sport ableiten will, verkennt die Realität. Am Ende bleibt Geld der dominante Faktor. Talent kostet. Tiefe Kader kosten. Konstanz kostet. Es ist nicht zu erwarten, dass der FC Thun dauerhaft zur Spitze gehören wird. Dazu fehlen Strukturen und Basis. Nun muss erst einmal der meisterliche Ruhm verarbeitet werden. Damit verbunden ist eine kurze, heftige Geldflut aus europäischen Wettbewerben, die die Werte der Provinz wegschwemmen kann. Und es ist ebenso wenig wahrscheinlich, dass Gottéron eine Dynastie aufbauen und finanzieren, die drei oder vier Titel in Serie gewinnen und die Hierarchie der Liga langfristig erschüttern kann.

Und doch: Thuns und Gottérons Erfolg hat eine fast poetische Qualität. Zwei Titel der Sportromantik. Zwei Beweise, dass Mut, Bescheidenheit und Leidenschaft, Eigenständigkeit und traditionelle Werte immer noch sportliche Wunder vollbringen können. Eine motivierende Botschaft über den Sport hinaus für die Politik und die Wirtschaft. Es ist ein schönes Frühjahr, das Hoffnung auf weitere sportliche und vielleicht auch andere Wunder macht.