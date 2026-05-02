Hier kannst du die Meisterparade von Fribourg-Gottéron im Livestream verfolgen

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Zwei Tage nachdem sich der HC Fribourg-Gottéron in der Verlängerung von Spiel 7 in Davos dramatisch den ersten Meistertitel der Klubgeschichte gesichert hat, findet auch noch die offizielle Meisterfeier statt. Angeführt von Captain Julien Sprunger ziehen die Freiburger am Samstag durch die Stadt und feiern ihren Titel rund zwei Stunden später auf dem Place du Fair-Play.

Die Parade legt dabei folgende Route zurück: Rue de Rome - Route des Alpes - Place de la Grenette - Rue de Morat - Place du Fair-Play. Ab 16 Uhr kannst du die Feier hier weiter oben im Livestream verfolgen.

Grosse Party bereits am frühen Freitagmorgen

Tausende Fans haben am Freitag die aus Davos GR zurückgekehrten Spieler von Fribourg-Gottéron empfangen, wo sie am Vortag ihren ersten Schweizer Meistertitel im Eishockey gewonnen hatten. Der Mannschaftsbus traf kurz nach 04.30 Uhr bei der Eishalle St. Leonhard ein.

Meisterfeier von Fribourg-Gottéron: Video: watson

Beim Aussteigen aus dem Bus wurden die Freiburger Eishockeyspieler von 7000 bis 8000 Fans bejubelt, wie ein Klubverantwortlicher sagte. Sie hatten nach dem Titelgewinn am Vorabend vor dem Stadion ausgeharrt. Der triumphale Empfang bildete den Abschluss einer Feiernacht in der Stadt Freiburg und im ganzen Kanton. Die Präfekturen hatten der Bevölkerung im Falle eines Sieges der Freiburger eine «Freinacht» gewährt. Die Bars durften deshalb ausnahmsweise bis zum Morgengrauen geöffnet bleiben.

Zuvor hatten rund 30'000 Menschen die entscheidende siebte Finalpartie in einem Public Viewing verfolgt. 9000 Menschen taten dies in der BCF Arena, weitere rund 21'000 Fans versammelten sich auf dem Platz direkt davor. (abu/sda)