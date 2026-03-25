Josi trifft beim fünften Nashville-Sieg in Serie – alle «Swiss Devils» punkten
Nashville Predators – San Jose Sharks 6:3
Roman Josi: 1 Tor, 3 Schüsse, TOI: 23:28
Philipp Kurashev: Überzählig
Die Partie zwischen den Nashville Predators und den San Jose Sharks (6:3) war eines der geplatzten Schweizer Duelle. Denn Philipp Kurashev musste bei den Sharks als Überzähliger auf der Tribüne Platz nehmen. Von dort aus sah er, wie Josis Nashville Predators loslegten wie die Feuerwehr, schon nach 17 Minuten 5:1 führten und letztlich den fünften Sieg in Folge einfuhren.
Roman Josi glänzte mit dem Goal zum 3:1 und einer Plus-3-Bilanz. Nashville verschaffte sich mit der Siegesserie ein Drei-Punkte-Polster auf die Teams unterhalb des Playoff-Strichs.
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Dallas Stars – New Jersey Devils 4:6
Lian Bichsel: 1 Schuss, 2 Checks, TOI: 13:57
Nico Hischier: 1 Assist, 4 Schüsse, TOI: 20:05
Timo Meier: 1 Tor, 3 Schüsse, 3 Blocks, 1 Check, TOI: 18:33
Jonas Siegenthaler: 2 Asissts, 2 Checks, TOI: 19:50
Das einzige Schweizer Duell, das nicht platzte, war Dallas Stars (mit Lian Bichsel) gegen die New Jersey Devils mit Nico Hischier (1 Tor), Timo Meier (1 Assist) und Jonas Siegenthaler (2 Assists). Auch New Jersey führte schon nach 17 Minuten mit 4:1 und zitterte sich am Ende zu einem 6:4-Auswärtssieg.
Timo Meier - New Jersey Devils (20) pic.twitter.com/bq8DVkx0i8— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) March 25, 2026
Der feine Sieg bei den bereits für die Playoffs qualifizierten Dallas Stars kommt für die Devils aber wohl zu spät. Bei zwölf noch ausstehenden Partien beträgt der Rückstand auf den letzten Playoff-Platz elf Punkte. Und in der NHL gibt es für einen Sieg (anders als in der Schweiz) nur zwei statt drei Punkte zu gewinnen.
Tampa Bay Lightning – Minnesota Wild 6:3
Janis Moser: 1 Schuss, 1 Block, TOI: 20:26
Auch bei der Partie zwischen den Tampa Bay Lightning und den Minnesota Wild kam es zu einem Torfestival. Schlussendlich setzte sich Tampa mit 6:3 durch und dies, obwohl die Gäste aus Minnesota zur Spielhälfte mit 3:1 in Führung lagen. Janis Moser war der Spieler, welcher bei den Lightning am drittmeisten Eiszeit erhielt. Beide Teams sind bereits fast sicher für die Playoffs qualifiziert.
St. Louis Blues – Washington Capitals 3:0
Pius Suter: 2 Schüsse, 1 Check, TOI: 14:33
Die St. Louis Blues mit dem Schweizer Offensivspieler Pius Suter haben fast keine Chance mehr, die Playoffs zu erreichen. Trotzdem gewinnt St. Louis das Heimspiel gegen die Washington Capitals mit 3:0. Die grosse Figur der Partie war Blues-Torhüter Joel Hofer. Der 25-Jährige liess sich gegen die Capitals nicht bezwingen und parierte insgesamt 21 Schüsse. Suter blieb beim Sieg ohne Skorerpunkt.
Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights 4:1
Ein weiteres Schweizer Aufeinandertreffen platzte bei Winnipeg gegen Las Vegas. Bei Winnipeg fehlte Nino Niederreiter weiter verletzt, bei den Vegas Golden Knights wurde Goalie Akira Schmid nicht aufgestellt. Das Spiel entschieden die Jets mit 4:1 für sich. (riz/sda)