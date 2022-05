Hattrick im Schlussdrittel: Wladimir Tarassenko war die grosse Figur bei Wild – Blues. Bild: keystone

Fiala mit zwei Assists – dennoch droht das frühe Aus in den Playoffs

Die Minnesota Wild verlieren trotz zwei Assists von Kevin Fiala gegen die St.Louis Blues und liegen im Playoff-Achtelfinal der NHL nun mit 2:3 Siegen zurück. Nino Niederreiter steht hingegen vor dem Viertelfinal-Einzug.

Minnesota Wild – St.Louis Blues 2:5

Serie 2:3

Kevin Fiala (Minnesota): 2 Assists, 1 Schuss, TOI 19:57 Min.

Die Minnesota Wild stehen nach der 2:5-Heimniederlage in der Nacht auf Freitag in St.Louis mit dem Rücken zur Wand. Dabei führte Minnesota nach dem ersten Drittel noch 2:1. Zweimal hatte Kevin Fiala für den Russen Kirill Kaprisow aufgelegt.

Zur grossen Figur wurde aber ein Landsmann Kaprisows. Wladimir Tarassenko machte im Schlussdrittel aus dem 2:2 ein 5:2 für die Gäste. Fiala zeigte offensiv mit seinen Assists Nummer 2 und 3 die stärkste Leistung in diesen Playoffs, stand allerdings auch bei drei Gegentoren auf dem Eis.

Carolina Hurricanes – Boston Bruins 5:1

Serie 3:2

Nino Niederreiter (Carolina): 3 Hits, TOI 18:42 Min.

Einen eher diskreten Auftritt hatte Nino Niederreiter mit den Carolina Hurricanes. Dennoch darf sich der Bündner gute Aussichten auf den Einzug in die Viertelfinal-Einzug machen. Carolina führt nach dem deutlichen 5:1 gegen die Boston Bruins in der Best-of-7-Serie mit 3:2 Siegen und kann in der Nacht auf Freitag auswärts oder zwei Tage später alles klar machen.

Bisher gab es in diesem Achtelfinal lauter Heimsiege. Carolina konnte nach den beiden Niederlagen in Boston also wieder reagieren. Niederreiter schoss dabei trotz knapp 19 Minuten – darunter gut drei Minuten im Powerplay – Eiszeit nie aufs Tor.

Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 4:3

Serie 3:2

Die Tampa Bay Lighting, der Stanley-Cup-Champion der letzten zwei Jahre, liegt gegen die Toronto Maple Leafs nach einem 3:4 in der kanadischen Metropole 2:3 zurück. Ex-ZSC-Star Auston Matthews schoss in einem abwechslungsreichen Spiel das Siegtor. Zuvor hatten die Leafs aus einem 0:2-Rückstand eine 3:2-Führung gemacht, die Ryan McDonagh ausglich.

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 4:4*

Serie 2:2

(ram/sda)