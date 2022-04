Es lief also für einmal nicht für den erfolgsverwöhnten Schweizer Meister. In den letzten 13 Minuten gab man die hart erarbeitete 2:0-Führung noch aus der Hand und gestand dem ZSC ein Break zu.

Die Schiedsrichter brauchen nicht lange, um zum Schluss zu kommen, dass das Tor zählt. Tangnes' Poker geht also nicht auf, und er verliert gleich doppelt. Wegen der Challenge spielt Zug die letzten 89 Sekunden der regulären Spielzeit in Unterzahl. 2,2 Sekunden vor Schluss nützt Justin Azevedo das Powerplay zum spielentscheidenden 3:2.

58:31 zeigt die Matchuhr in der ausverkauften Arena des EVZ an, als der lange Zeit sicher geglaubte Sieg der Zuger entschwindet. Chris Baltisberger lenkt einen Schuss von Christian Marti zum 2:2 ab – da, wo ein Stürmer stehen muss. Da aber auch, wo es ein Goalie nicht gerne hat. EVZ-Coach Tangnes und sein Team auf der Tribüne glauben, eine Behinderung von Torhüter Leonardo Genoni gesehen zu haben.

Die ZSC Lions schocken Zug 2,2 Sekunden vor der Sirene und holen das Break

Die ZSC Lions wenden in Zug in den letzten zwei Minuten ein 1:2 in ein 3:2 und gehen im Playoff-Final 1:0 in Führung.

Eine Serie musste zu Ende gehen: Die Zuger waren mit acht Siegen in acht Playoff-Spielen in den Final gestürmt, die Lions gewannen die vorangegangenen sechs Partien. Saisonübergreifend hatten die Zentralschweizer gar zwölfmal in Folge in der entscheidenden Meisterschaftsphase gewonnen; die zuvor letzte Niederlage in den Playoffs erlitten sie vor einem Jahr im dritten Halbfinalspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers.