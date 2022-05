Torhüter (2): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (Fribourg-Gottéron) Verteidiger (9): Dominik Egli (HC Davos), Michael Fora (HC Ambri-Piotta), Lukas Frick (Lausanne HC), Andrea Glauser (Lausanne HC), Dean Kukan (Columbus Blue Jackets), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Arizona Coyotes), Romain Loeffel (HC Lugano), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) Stürmer (15): Andres Ambühl (HC Davos), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Enzo Corvi (HC Davos), Nando Eggenberger (SC Rapperswil-Jona Lakers), André Heim (HC Ambri-Piotta), Nico Hischier (New Jersey Devils), Mike Künzle (EHC Biel-Bienne), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (San Jose Sharks), Marco Miranda (Genève-Servette HC), Damien Riat (Lausanne HC), Noah Rod (Genève-Servette HC), Tristan Scherwey (SC Bern), Pius Suter (Detroit Red Wings), Calvin Thürkauf (HC Lugano).

Auch EVZ-Stürmer Grégory Hofmann wird in Helsinki nicht mit von der Partie sein. Grund dafür ist seine kräftezehrende, emotionale Saison mit der NHL-Rückkehr, der Olympia-Teilnahme, dem Schweizermeister-Titel und der Geburt seines ersten Kindes. «Grégory hätte gerne an der WM teilgenommen. Wir haben aber in gegenseitigem Einvernehmen entschieden, dass er nun eine Pause braucht», erklärt Fischer den Entscheid.

Winterthur (57), Schaffhausen (56), Aarau (56): Die ersten drei der Challenge League sind vor den letzten vier Runden durch einen oder keinen Punkt getrennt. Ein derart spannendes Finish bahnte sich in den bisherigen 18 Saisons der Challenge League überhaupt noch nie an.

Am ausgeglichensten war das Rennen im Unterhaus in der Saison 2006/07. Vier Runden vor Schluss waren damals Neuchâtel Xamax und Kriens an der Spitze gleichauf, die AC Bellinzona folgte mit drei Punkten Rückstand. Am Schluss stiegen die Neuenburger auf. Bellinzona überholte Kriens, scheiterte anschliessend aber in der Barrage am seinerzeit noch «unabsteigbaren» FC Aarau.