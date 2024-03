Der Eindruck täuscht: Biel liegt nicht auf dem Boden. Bild: keystone

Biel gewinnt in Genf und sichert sich den Play-In-Platz – Langnau hat Saisonende

Der EHC Biel sichert sich den letzten Platz im Play-In. Die Seeländer gewinnen bei Titelverteidiger Genève-Servette zum Abschluss der Qualifikation in der National League 2:1.

Die Play-in-Serien, Playoff-Viertelfinals und Playouts Play-In (1. Runde):

Lugano – Ambri

Biel – Genf



Playoff-Viertelfinals:

ZSC Lions – offen

Fribourg – offen

Lausanne – Davos

Zug – Bern



Playouts:

Kloten – Ajoie



Genf – Biel 1:2

Die Reissleine wurde wohl gerade noch im richtigen Moment gezogen beim EHC Biel. Nach der Entlassung von Petri Matikainen und der interimistischen Installation von Sportchef Martin Steinegger an der Bande holten die Seeländer zwei Siege in drei Spielen. Dank des 2:1-Erfolgs bei Meister und Champions-League-Sieger Genève-Servette beenden die Bieler eine komplizierte und phasenweise turbulente Qualifikation im neunten Rang und haben damit im Play-In, wiederum gegen die Genfer, die Chance, sich den letzten Platz in den Playoff-Viertelfinals zu erspielen.

Nach dem Genfer Führungstreffer durch Teemu Hartikainen (13.) gelang den Seeländern eine Reaktion. Ramon Tanner (23.) und Luca Cunti (33.) sorgten im Mittelabschnitt für die Wende zugunsten des EHCB, der in der Folge die Führung leidenschaftlich verteidigte, wobei die Grenat nicht mehr mit letzter Konsequenz auf eine neuerliche Wende zu drücken schienen.

Damit findet auch die lange Karriere von Beat Forster eine Fortsetzung. Der 41-Jährige hängt die Schlittschuhe nach dieser Saison an den Nagel, und der Verteidiger wurde am Samstag nach dem potenziell letzten Heimspiel bereits von den Fans gefeiert. Nun bekommt Forster, der mit den Bielern in der letzten Saison nahe am Meistertitel war, mindestens einen weiteren Auftritt am Samstag in der Bieler Arena.

In den nächsten Tagen kommt es gleich noch zwei Mal zum Duell zwischen Servette und Biel. Bild: keystone

Genève-Servette - Biel 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

6679 Zuschauer. - SR Tscherrig/Wiegand, Fuchs/Urfer.

Tore: 13. Hartikainen (Lennström, Bertaggia) 1:0. 23. Tanner (Sallinen) 1:1. 33. Cunti (Rajala, Yakovenko) 1:2.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 2mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Manninen; Rajala.

Genève-Servette: Descloux; Vatanen, Berni; Karrer, Lennström; Jacquemet, Le Coultre; Völlmin; Praplan, Filppula, Pouliot; Hartikainen, Manninen, Bertaggia; Miranda, Jooris, Winnik; Cavalleri, Maillard, Berthon; Guignard.

Biel: Säteri; Christen, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Burren, Forster; Stampfli; Kessler, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Bärtschi; Brunner, Cunti, Bachofner; Künzle, Heponiemi, Tanner; Schläpfer.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Chanton, Mayer, Richard und Rod (alle verletzt), Biel ohne Delémont, Hischier, Rathgeb (alle verletzt) und Olofsson (überzähliger Ausländer). Genève-Servette von 58:24 bis 59:59 ohne Torhüter.

ZSC Lions – SCL Tigers 2:1nV

Für die SCL Tigers gibt es keine Postseason. Die Langnauer verlieren das letzte Spiel in Zürich gegen die ZSC Lions 1:2 nach Verlängerung. Selbst ein Sieg hätte nicht mehr gereicht.

Am Schluss kam noch Spannung auf. 88 Sekunden vor Schluss glich Saku Maenalanen für die SCL Tigers aus. Als aber die Verlängerung begann, wussten die Tigers bereits, dass die Saison nicht mehr zu verlängern ist, weil Biel in Genf schon gewonnen hatte.

In ihren letzten 64 Minuten der Saison schafften es die SCL Tigers nie mehr über den Strich. Yannick Zehnder brachte das Heimteam schon nach sieben Minuten in Führung. Langnau hätte in der 2. Minute durch Verteidiger Vili Saarijärvi in Führung gehen können. Die beste Torchance der Tigers vergab der Amerikaner Sean Malone in der 37. Minute. Aber zu dem Zeitpunkt führte der EHC Biel in Genf schon.

Generell lässt sich sagen, dass Langnau in dieser Saison in den Partien gegen die ZSC Lions nicht den Tiger im Tank hatte. In vier Partien gelangen den Emmentalern nur vier Tore und nur ein Punktgewinn.

Immerhin dürfen Lions wie Tigers die Qualifikation mit einem positiven Fazit beenden. Die SCL Tigers hatten mit dem Abstiegskampf nichts zu tun und durften bis zuletzt um die Playoffs oder zumindest ums Play-In mitspielen. Und die ZSC Lions beendeten erstmals seit 2020 die Qualifikation auf dem 1. Platz. Sie stellten mit 110 Punkten einen Klub-Punkterekord auf. Schon die bisherige Bestmarke von 106 Punkten hatten sie vor zehn Jahren unter Trainer Marc Crawford geschafft.

Ein Punktgewinn in Zürich reicht den Tigers nicht, um die Saison zu verlängern. Bild: keystone

ZSC Lions - SCL Tigers 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) n.V.

11'444 Zuschauer. - SR Piechaczek/Hürlimann, Cattaneo/Gnemmi.

Tore: 7. Zehnder (Rohrer) 1:0. 59. Mäenalanen (Saarela, Saarijärvi/Powerplaytor) 1:1 (ohne Torhüter). 65. (64:01) Andrighetto 2:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 1mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Malgin; Saarela.

ZSC Lions: Hrubec; Geering, Lehtonen; Weber, Kukan; Trutmann, Harrington; Phil Baltisberger; Andrighetto, Malgin, Balcers; Frödén, Grant, Hollenstein; Rohrer, Sigrist, Zehnder; Chris Baltisberger, Schäppi, Riedi.

SCL Tigers: Boltshauser; Saarijärvi, Guggenheim; Erni, Riikola; Cadonau, Zanetti; Meier; Julian Schmutz, Flavio Schmutz, Saarela; Mäenalanen, Malone, Pesonen; Rohrbach, Salzgeber, Lapinskis; Petrini, Berger, Weibel; Jenni.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bodenmann (krank), Lammikko und Marti (beide verletzt), SCL Tigers ohne Diem, Rossi, Schilt, Zryd (alle verletzt) und Louis (überzähliger Ausländer). SCL Tigers von 57:45 bis 58:32 ohne Torhüter.

Kloten – Ambri 0:4

Ambri hat für das Play-In gegen Lugano Schwung geholt. Bild: keystone

Kloten - Ambri-Piotta 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

5646 Zuschauer. - SR Stricker/Rohatsch (GER), Altmann/Burgy.

Tore: 19. Grassi (Pezzullo) 0:1. 23. Lilja (Unterzahltor!) 0:2. 35. De Luca (Dauphin, Spacek) 0:3. 44. Bürgler (Heim, Kneubuehler) 0:4.

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Ang; Spacek.

Kloten: Janett; Reinbacher, Steve Kellenberger; Nodari, Profico; Matthew Kellenberger, Sataric; Deussen; Simic, Morley, Marc Marchon; Ang, Aaltonen, Ojamäki; Garlent, Diem, Meyer; Schreiber, Smirnovs, Derungs; Lindemann.

Ambri-Piotta: Conz; Heed, Zaccheo Dotti; Virtanen, Pezzullo; Fohrler, McIsaac; Isacco Dotti; Bürgler, Heim, Kneubuehler; De Luca, Spacek, Dauphin; Pestoni, Landry, Lilja; Grassi, Kostner, Douay; Hofer.

Bemerkungen: Kloten ohne Ramel, Sidler, Steiner (alle verletzt) und Metsola (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Zwerger (verletzt) und Juvonen (krank).

Lausanne – Zug 4:1

Zug verliert schon wieder. Bild: keystone

Lausanne - Zug 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

7476 Zuschauer. - SR Borga/Urban (AUT), Wolf/Duc.

Tore: 22. Salomäki (Riat) 1:0. 36. Fuchs (Riat, Salomäki) 2:0. 38. Riat (Salomäki, Fuchs) 3:0. 48. Sheen (Wingerli) 3:1. 55. Rochette (Suomela, Frick) 4:1.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Lausanne, 6mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Suomela; Martschini.

Lausanne: Pasche; Glauser, Djoos; Pilut, Marti; Heldner, Frick; Genazzi; Rochette, Suomela, Sekac; Riat, Fuchs, Salomäki; Bozon, Jäger, Raffl; Holdener, Almond, Pedretti; Hügli.

Zug: Genoni; Gross, Muggli; Schlumpf, Senteler; Nussbaumer, Riva; Balestra; Martschini, Kovar, Herzog; Eder, Michaelis, Biasca; Simion, Wingerli, Sheen; Allenspach, Leuenberger, Suri; Derungs.

Bemerkungen: Lausanne ohne Perrenoud (verletzt), Haapala und Kovacs (beide überzählige Ausländer), Zug ohne Bengtsson, Geisser, Hansson, Hofmann, O'Neill und Stadler (alle verletzt).

Lugano – Rapperswil 3:6

Lugano ist noch nicht in Playoff-Form. Bild: keystone

Lugano - Rapperswil-Jona Lakers 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

4469 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Mollard, Obwegeser/Meusy.

Tore: 1. (0:44) Cervenka (Moy) 0:1. 10. Zangger 0:2. 16. Tennyson 1:2. 21. (20:49) Noreau (Cervenka/Powerplaytor) 1:3. 29. Wetter (Lammer) 1:4. 32. (31:02) Arcobello (Fazzini, Alatalo) 2:4. 32. (31:58) Thürkauf (Patry, Joly) 3:4. 59. (58:47) Cervenka 3:5 (ins leere Tor). 60. (59:20) Wetter 3:6 (ins leere Tor).

Strafen: je 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Thürkauf; Cervenka.

Lugano: Fatton; Andersson, LaLeggia; Jesper Peltonen, Alatalo; Tennyson, Wolf; Hausheer; Joly, Thürkauf, Kempe; Zanetti, Ruotsalainen, Patry; Fazzini, Arcobello, Verboon; Cormier, Canonica, Aleksi Peltonen; Jeremi Gerber.

Rapperswil-Jona Lakers: Punnenovs; Noreau, Maier; Aebischer, Djuse; Baragano, Leslie; Vouardoux, Colin Gerber; Zangger, Moy, Cervenka; Wick, Wetter, Lammer; Frk, Cajka, Forrer; Hornecker, Taibel, Alge.

Bemerkungen: Lugano ohne Granlund, Guerra, Morini, Schlegel, Walker (alle verletzt), Carr, Koskinen und Quenneville (alle überzählige Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Capaul, Connolly, Dünner, Jensen, Nyffeler, Rask (alle verletzt), Meyer und Schroeder (beide krank). Lugano von 58:17 bis 58:47 und 59:11 bis 59:20 ohne Torhüter.

Ajoie – Davos 1:4

Davos schlägt Ajoie erneut. Bild: keystone

Ajoie - Davos 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

4051 Zuschauer. - SR Dipietro/Hungerbühler, Kehrli/Gurtner.

Tore: 14. Asselin (Brennan, Timashov/Powerplaytor) 1:0. 18. Nussbaumer (Nordström, Dominik Egli) 1:1. 35. Stransky (Jung, Fora) 1:2. 53. Nussbaumer (Fora, Bristedt/Powerplaytor) 1:3. 60. (59:06) Bristedt (Nordström, Stransky) 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ajoie, 2mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Audette; Stransky.

Ajoie: Ciaccio; Scheidegger, Brennan; Thiry, Fischer; Birbaum, Zgraggen; Pilet; Hazen, Devos, Schmutz; Sopa, Romanenghi, Timashov; Asselin, Frossard, Audette; Arnold, Rundqvist, Bozon; Sciaroni.

Davos: Senn; Dominik Egli, Dahlbeck; Guebey, Näkyvä; Fora, Jung; Minder, Lichtensteiger; Stransky, Corvi, Nussbaumer; Ambühl, Mustonen, Parrée; Wieser, Nordström, Bristedt; Frehner, Chris Egli, Barandun.

Bemerkungen: Ajoie ohne Fey, Gauthier (beide verletzt) und Gelinas (überzähliger Ausländer), Davos ohne Gredig, Hammerer, Knak, Prassl, Schneeberger (alle verletzt) und Rasmussen (überzähliger Ausländer). Ajoie von 57:41 bis 59:06 ohne Torhüter.

Fribourg – Bern 4:3nV

Fribourg siegt im Zähringer Derby. Bild: keystone

Fribourg-Gottéron - Bern 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) n.V.

9075 Zuschauer. - SR Hebeisen/Kohlmüller (GER), Steenstra (CAN)/Stalder.

Tore: 10. Mottet (Sörensen, Gunderson) 1:0. 29. (28:26) Kummer (Ritzmann, Sablatnig) 1:1. 30. (29:02) Lehmann (Scherwey, Baumgartner) 1:2. 33. Etter (Schmid, Streule) 2:2. 51. (50:17) Streule (Schmid, Etter) 3:2. 52. (51:09) Ritzmann 3:3. 62. Gunderson (DiDomenico/Powerplaytor) 4:3 (ohne Torhüter).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 1mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Sörensen; Kahun.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Jecker; Diaz, Borgman; Sutter, Streule; Dufner; Sörensen, Emmerton, Mottet; Marchon, Walser, Jörg; Sprunger, Schmid, Binias; Bertschy, De la Rose, DiDomenico; Etter.

Bern: Wüthrich; Untersander, Nemeth; Loeffel, Kreis; Pokka, Kindschi; Honka, Paschoud; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Vermin, Kahun, Luoto; Bader, Sceviour, Moser; Sablatnig, Kummer, Ritzmann.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Bykov, Wallmark (beide verletzt) und Grégoire (überzähliger Ausländer), Bern ohne Maurer (gesperrt), Reideborn (überzähliger Ausländer) und Knight (verletzt). Fribourg-Gottéron von 60:52 bis 61:07 ohne Torhüter. (abu/sda)

Die Tabelle

Bild: nationalleague.ch

