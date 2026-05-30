klar23°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Eishockey-WM: Finnland schlägt Kanada und ist Finalgegner der Schweiz

epa13005536 Finland&#039;s Aleksander Barkov, center, celebrates his 2-2 goal with Finland&#039;s Konsta Helenius, left, and Finland&#039;s Mikael Granlund, right, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice ...
Die Finnen um NHL-Star Alexander Barkov stehen im WM-Final.Bild: keystone

Finnland schlägt Kanada und ist der Gegner der Schweiz im WM-Final

Der WM-Finalgegner der Schweiz heisst Finnland. Die Nordländer ziehen den favorisierten Kanadiern mit 4:2 die Zähne.
30.05.2026, 22:2730.05.2026, 22:32

Der Rekord-Weltmeister Kanada muss weiter auf seinen 29. WM-Titel, den ersten seit 2023, warten. Die Nordamerikaner, die in der Freiburger Gruppe B ohne Niederlage Erster geworden waren, waren gegen Finnland vor allem in der Defensive zu anfällig.

Im Mitteldrittel machten die Finnen innert zwölf Minuten aus einem 1:2 ein 4:2. Es waren diesmal die NHL-Stürmer, die für die entscheidende Differenz sorgten. Captain Aleksander Barkov von den Florida Panthers traf nur 49 Sekunden nach Wiederbeginn zum Ausgleich, Konsta Helenius (Buffalo) und Aatu Räty (Vancouver) wendeten das Blatt in der 32. und 33. Minute ganz.

Finnland macht aus dem 2:2 ein 4:2.Video: SRF

Im Schlussdrittel machten die Kanadier zwar wieder mehr Druck und kamen auch zu ein paar guten Chancen. Insgesamt schaukelten die Finnen den Sieg aber relativ sicher über die Zeit.

Finnland steht zum 14. Mal in einem WM-Final. Gewonnen haben sie «nur» vier davon, den letzten vor vier Jahren zuhause in Tampere mit 4:3 nach Verlängerung gegen Kanada.

epa13005730 Canada&#039;s Macklin Celebrini reacts during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship semi-final game between Canada and Finland in Zurich, Switzerland, 30 May 2026. EPA/CYR ...
Die Kanadier um Supertalent Macklin Celebrini erleben eine Enttäuschung.Bild: keystone

Kanada - Finnland 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)
Zürich. - 10'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Holm/MacFarlane (SWE/USA), Durmis/Ondracek (SVK/CZE).
Tore: 4. Puistola (Helenies) 0:1. 9. Thomas (Holloway, Mateychuk) 1:1. 15. Holloway (Celebrini, DeMelo) 2:1. 21. Barkov (Granlund, Lehtonen) 2:2. 32. Helenius (Granlund, Barkov) 2:3. 33. Raty (Puljujärvi) 2:4.
Strafen: keine gegen Kanada, 2mal 2 Minuten gegen Finnland. (abu/sda)

Cadieux und Norwegens Trainer geben sich noch Saures: «Das ist respektlos»
Eismeister Zaugg
Die Schweiz – eine weltmeisterliche Mannschaft aus kaltem Feuer
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg
1 / 67
Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg

Wieder steht die Nati im WM-Final – und die Schweizer Fans machen Party.
quelle: keystone / claudio thoma
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Euphorische Fans nach dem Schweizer Eishockey-WM-Auftakt: «Von Anfang an Gänsehaut»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
32 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
32
Titelverteidigerin Gauff scheitert +++ Das Märchen von Kouame endet
Die Titelverteidigerin Coco Gauff scheitert in der 3. Runde des French Open an der Österreicherin Anastasia Potapova. Bei den Männern hält Alexander Zverev dem Erwartungsdruck als letzter verbliebener Favorit stand.
Gauff, die Nummer 4 der Welt, unterlag Potapova (WTA 30) in drei Sätzen, wobei sie beim 6:4, 6:7 (1:7), 4:6 im zweiten Satz einen 2:5-Rückstand wettmachte und beim Stand von 6:5 nur zwei Punkte vom Einzug in die nächste Runde entfernt war.
Zur Story