USA untermalt Favoritenrolle + Deutschland im Viertelfinal Schweizer Gegner + Kanada siegt

Gruppe B

Kanada – Tschechien 3:1

Nach den Niederlagen gegen die Schweiz und Norwegen konnte Kanada eine Reaktion zeigen. Gegen Tschechien setzten sich die Nordamerikaner 3:1 durch und sprangen damit auf den zweiten Platz der Gruppe B. Dadurch trifft Kanada im Viertelfinal auf Finnland, Tschechien bekommt es hingegen mit Schweden zu tun – es sei denn, Lettland schlägt die Schweiz. Dann wäre Tschechien nur noch Vierter und würde auf die ungeschlagenen USA treffen. Die Entscheidung im Spiel zwischen Kanada und Tschechien fiel im Schlussdrittel dank Toren von Tyler Myers und Lawson Crouse – letzteres ins leere Tor.

Slowakei – Norwegen 4:1

In der Gruppe B in Riga hielt die Slowakei dank einem 4:1-Erfolg gegen Norwegen ihre Chancen auf einen Viertelfinaleinzug aufrecht. Holt Co-Gastgeber Lettland am Abend gegen die Schweiz allerdings mindestens einen Punkt, stehen statt den Slowaken die Balten in den Viertelfinals; dies zum ersten Mal seit 2018.

Die Tabelle:

Gruppe A

Schweden – USA 3:4 n. V.

Die USA bleiben auch im siebten und letzten Gruppenspiel ungeschlagen. Erstmals lassen sie in der Partie gegen Schweden jedoch einen Punkt liegen. Das Spitzenduell in der Gruppe A schien lange bereits in regulärer Spielzeit an das Team von Coach David Quinn zu gehen. Nach einer Führung der Skandinavier drehten die USA die Partie dank zwei Powerplay-Toren und einem weiteren Treffer und führten zum Ende des Mitteldrittels 3:1.

Dank eines Doppelschlags innert zweieinhalb Minuten schaffte Schweden dann in der 58. Minute jedoch den Ausgleich. So ging die Partie in die Verlängerung, wo Dylan Samberg nach 97 Sekunden für die Entscheidung sorgte.

Deuschland – Frankreich 5:0

Die Deutschen sicherten sich das vierte und letzte Viertelfinal-Ticket in der Gruppe A in Tampere dank einem souveränen 5:0-Sieg gegen Frankreich zum Abschluss der Vorrunde. Damit nützt Dänemark selbst ein Sieg im abschliessenden Gruppenspiel gegen den Co-Gastgeber Finnland nicht mehr, um noch an Deutschland vorbeizuziehen und die K.o.-Phase zu erreichen.

Für die von Harold Kreis gecoachten Deutschen war es nach den drei Niederlagen zum Start gegen die «Grossen» Schweden, Finnland und USA der vierte Sieg in Folge in diesem Turnier, der erste zu null.

Die Tabelle:

